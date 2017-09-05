Митрополит Корнилий: беспорядки на Украине напоминают "эстонский сценарий"

Старейший архиерей Русской православной церкви, 93-летний митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс) в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о нынешних опасениях и надеждах Эстонской православной церкви Московского патриархата и поделился своими размышлениями о связи происходящего на Украине со сценарием, по которому проходил раскол в Эстонской церкви в 1990-х годах.

— Владыка, 5-6 сентября в Москве пройдут торжества, посвященные 100-летию хиротонии священномученика Платона, первого епископа Эстонской православной церкви. Как вы оцениваете вклад епископа Платона в сохранение и развитие православия на эстонской земле?

— Эти праздничные мероприятия — память о подвиге священномученика Платона во имя Христа. Владыка Платон, к сожалению, недолго управлял нашей Церковью, но был всегда предан православию. Он — первый епископ-эстонец: ранее Эстонской церковью управляли лишь русские архиереи, и это не могло не волновать эстонцев.

Так вот, по окончании Духовной академии в Санкт-Петербурге будущий мученик Платон (в миру — Павел Петрович Кульбуш. — Прим. ред) был назначен священником эстонского прихода в Петербурге, и за 23 года служения стал одним из лучших священников столицы. По просьбе прихожан 31 декабря 1917 года его рукоположил во епископа Ревельского (Таллин) будущий мученик Вениамин, митрополит Санкт-Петербургский. Один мученик за Христа передал жезл — символ духовной власти архиерея — другому мученику. На посох священномученика Платона я опираюсь до сих пор.

Владыка Платон стремился восстановить церковную жизнь в Тарту, осложненную революционным переворотом. Помогал всем страждущим словом утешения, проповедовал православие среди эстонцев, что само по себе было делом непростым, так как, по утверждению статистики, эстонцы являются одним из самых нерелигиозных народов Европы.

В декабре 1918 года эстонские коммунисты, устроив расправу над теми, кто не встал на их сторону, расстреляли и святого Платона, который, пробыв месяц в заключении, мужественно перенес все унижения и жестокие истязания. Тело епископа торжественно перенесли в Таллин и похоронили в Преображенском соборе, а в 1931 году на пожертвования и средства, ассигнованные эстонским правительством, по проекту известного эстонского скульптора Адамсона было установлено мраморное надгробие.

Самый большой вклад священномученика Платона в развитие православия — это его жизнь. Жизнь православного христианина во имя Бога и Матери-Церкви. Он не служил режимам, а оставался всегда с Богом. А это самое главное для православного человека.

— Вам уже 93 года, вы — старейший из иерархов Русской православной церкви. Откуда черпаете энергию, силы для такого ответственного служения?

— У "ответственного служения" нет возраста… И в 93 года Господь дает силы, если видит, что я еще нужен, — не все дела, видимо, мною переделаны. Мои все годы вмещаются в простые слова: "Слава Богу за все!" Не без помощи Божией: все храмы обустроены, налажена приходская жизнь, развивается деятельность церковных отделов, продолжается строительство православных храмов по всей Эстонии.

В последние годы наш клир пополнился молодыми священнослужителями, которые окончили российские духовные школы по новой учебной программе. В этом я тоже вижу заботу Матери-Церкви о нас, поскольку ЭПЦ не имеет своего духовного учебного заведения. В этом году в память о епископе Таллинском и Эстонском Исидоре (в миру Иоанн Яковлевич Богоявленский) — магистре богословия и редакторе альманаха "Православный собеседник" я решил восстановить издание, которое прекратило свое существование в 1940-х годах. Выпуском газеты "Православный собеседник" мы и возобновляем его некогда прерванную работу.

Что я могу сказать о себе… Мой путь в Церкви начался в прошлом веке. Родился я при патриархе Тихоне, крещен при митрополите Таллинском Александре, иподиаконствовал у архиепископа Павла, вместе с ним присутствовал на интронизации святейшего патриарха Алексия I, начинал священствовать при епископе Исидоре, призван к архиерейству святейшим патриархом Алексием II… Все это — вехи церковной жизни моей.

— Ваши детские годы пришлись на время Второй мировой войны. Что запомнилось из того времени больше всего?

— Самые теплые воспоминания детства связаны у меня с отцом — Василием Васильевичем Якобсом. Дворянин, полковник Белой армии, он оказался в Эстонии с остатками войск Юденича. Это человек, живший не по лжи и знавший, что такое офицерская честь. Отец подарил мне Евангелие, на странице которого написал слова, ставшие для меня нравственным ориентиром: "Ежедневно прошу Господа, дорогой мой, чтобы Он, Всемогущий, сохранил тебя на всю жизнь таким же честным, каким ты был до сих пор".

— Какова политическая и церковная ситуация сейчас? Паства ЭПЦ растет или уменьшается, кто ее составляет?

— В нашей Эстонской православной церкви Московского патриархата мы переживаем немалые трудности: многие наши храмы, в которых мы совершаем богослужения, принадлежат не нам, а Эстонскому государству, и мы пользуемся ими на правах аренды. И ситуация не меняется.

Разные политические партии по-разному относятся к нашей Церкви. В политике всегда идет борьба за свои интересы. У нас в Церкви политикой не занимаются, а только, бывает, страдают от политики, которая так или иначе хочет использовать наш авторитет.

Что касается паствы православной Эстонии, то она в основном состояла всегда из русских, но в 1939 году, боясь советской власти, многие из них, покинув Эстонию, уехали в Германию. Но появились так называемые русскоязычные, приехавшие сюда из Советского Союза, — люди разных национальностей, говорящие на русском языке. Они и пополнили нашу паству.

— Сценарий, по которому проходил раскол Эстонской православной церкви в начале 90-х, — это то, что сейчас пытаются повторить на Украине? Тогда с благословения государства раскольникам — Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата — отошло практически все церковное имущество, конфискованное советской властью, а ЭПЦ МП была лишена имущественных прав. ЭПЦ имущество не собираются возвращать?

— В 2020 году исполнится 100 лет как святейший патриарх Тихон даровал широкую автономию Православной церкви в Эстонии. Что говорить об Украине? Если замешана политика — всегда есть сценарий. Меня волнуют беспорядки, которые происходят на Украине. Русские и украинцы — люди одной славянской крови. Это та Киевская Русь, где был крещен святой князь Владимир и активно управлял его сын Ярослав Мудрый, который основал на эстонских землях город Юрьев (Тарту).

То, что сегодня происходит на украинской земле, напоминает сценарий, по которому проходил раскол и в Эстонской православной церкви… Мое архиерейское служение пришлось на очень сложный период — распался Советский Союз, и Эстония первой заявила о своем выходе из СССР и желании быть самостоятельным государством. Мне шел 67-й год, и надо было менять привычный жизненный уклад, искать верную линию поведения, которая не увела бы от Правды.

— На Пюхтицком Соборе в 1993 году был оглашен томос патриарха Алексия II о восстановлении автономии ЭПЦ. Теперь в Эстонии официально две автономные православные церкви — ЭПЦ МП и ЭАПЦ КП. Почему они до сих пор не признают автономии друг друга, в чем причины продолжения раскола? Как складываются отношения с митрополитом Стефаном, возможен ли с ним конструктивный диалог?

— Мнение Церкви по вопросу о правопреемстве было выражено и в итоговом документе Собора, в котором было сказано, что ЭПЦ является преемницей православного наследия в Эстонии.

Однако правительство Эстонской Республики решило оказать поддержку не соборно выраженному мнению верующих, а небольшой группе активистов, опиравшихся на так называемый Стокгольмский Синод. Департамент по делам вероисповеданий при МВД ЭР зарегистрировал "Устав Эстонской апостольской православной церкви", спровоцировав тем самым церковный раскол. В результате на территории Эстонской Республики сегодня действуют две церковные структуры — Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) и Эстонская апостольская православная церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП).

"Стокгольмский Синод" был организован митрополитом Александром (Паулусом) в эмиграции в 1948 году. Но Эстонская церковь не была уничтожена в 1945 году, как это пытается утверждать нынешний глава ЭАПЦ КП митрополит Стефанос, и не большинство эстонцев ушли в Константинопольский патриархат. Знаете, в основе всякого общения лежит диалог, но диалог со Стефанусом исключен, так как его действия не церковные, а политические. Церковь Христова с политикой несовместима.

Вопрос о юрисдикции — это вопрос об отношении к Матери-Церкви. Для меня он решается очень просто: как можно пребывать в какой-то другой юрисдикции, если корни православия — в Русской православной церкви!

Уврачевание церковного раскола — задача многотрудная и долголетняя. Надеюсь, что моим преемникам на Таллинской кафедре удастся эту задачу решить с помощью Божией.

Архиерейское служение мое все на виду, и путь мой пока не закончен… И радости, и горести — все переживаю с молитвой. Спасибо Господу: меня окружают очень хорошие священники, помощники и друзья, готовые поддержать своего старого архиерея в трудностях.