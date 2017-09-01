США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман"

22:1001.09.2017
(обновлено: 22:11 01.09.2017)
070
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

АНКАРА, 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Мьянме
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Операция против боевиков, нападающих на пограничные и полицейские посты и воинские части, дислоцированные в штате, вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий.

Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

Пограничная охрана Бангладеш готовит миномет, после выстрелов в Мьянме. 26 августа 2017
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
США призвали силы безопасности Мьянмы воздержаться от атак на жителей
"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", — заявил Эрдоган на мероприятии, организованном правящей Партией справедливости и развития в Стамбуле в связи с праздником Курбан Байрам. Его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган сообщил, что он как председатель Организации исламского сотрудничества провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.

"Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", — отметил турецкий лидер.

По его словам, в Мьянме давление оказывается не только на мусульман, но и на представителей других этносов и религий.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена