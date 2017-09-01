Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман"

АНКАРА, 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Операция против боевиков, нападающих на пограничные и полицейские посты и воинские части, дислоцированные в штате, вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий.

Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", — заявил Эрдоган на мероприятии, организованном правящей Партией справедливости и развития в Стамбуле в связи с праздником Курбан Байрам. Его цитирует агентство Anadolu

Эрдоган сообщил, что он как председатель Организации исламского сотрудничества провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.

"Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", — отметил турецкий лидер.

По его словам, в Мьянме давление оказывается не только на мусульман, но и на представителей других этносов и религий.