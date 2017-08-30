Всемирный русский собор предложил увековечить память убитых лидеров ислама

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) с целью укрепления межрелигиозного мира предложил увековечить в названиях улиц российских городов имена мусульманских духовных лидеров, отстаивавших традиционные духовно-нравственные ценности и пожертвовавших за это жизнью, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.

В числе исламских деятелей, чью память предлагается увековечить, — два современных религиозных лидера, которые погибли в ходе террористических актов: Валиулла Якупов, расстрелянный террористами в Казани 19 июля 2012 года, и шейх Саид-афанди Чиркейский, убитый 28 августа 2012 года в Дагестане. Также речь идет о Мухаммате-Сафа Баязитове, бывшем видном мусульманском деятеле дореволюционной России. В 1917 году он решительно высказался против февральского переворота и подготовил воззвание в поддержку Николая Второго. В 1937 году Баязитов был приговорен к расстрелу и казнен.

"Нам кажется, что нужны новые герои, которые бы укрепляли межрелигиозный мир, и эти три человека, которых мы предложили увековечить, являются самыми настоящими героями, которые жили и умерли не только ради благополучия своих единоверцев-мусульман, но и ради православных. Они заслуживают не только увековечивания их памяти в названиях улиц, но и на страницах исторических учебников. Слава богу, не оскудела у нас страна героями, появляются новые, и надо их помнить и чтить", — сказал Силантьев.

По мнению членов ВРНС, в честь указанных мусульманских лидеров стоит назвать новые улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Махачкале и Оренбурге.

"Подобные шаги будут очень важны для укрепления межрелигиозного и межнационального мира в России, продемонстрируют солидарность граждан разных национальностей и вероисповеданий перед лицом драматических вызовов, брошенных российской государственности 100 лет тому назад и до сих пор не снятых с повестки дня", — говорится в распространенном заявлении экспертного и правозащитного центров Собора.

Всемирный русский народный собор — международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.