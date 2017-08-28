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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Успение Богородицы: загадки "второй Пасхи"

00:0028.08.2017
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© РИА Новости / Олег МакаровПерейти в фотобанкЧин погребения БогоматериЧин погребения Богоматери
© РИА Новости / Олег Макаров
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Антон Скрипунов

Священный город трех религий Иерусалим дважды в год становится русским. И оба раза  — на Пасху: второй Пасхой называют Успение Пресвятой Богородицы. О том, почему у праздника такое название и какие загадки с ним связаны — в материале РИА Новости.

Богословы спорят

Как ни странно, это значимое для христианского календаря событие вообще не упоминается в священном Писании. Известно лишь, что перед самой своей крестной смертью Иисус Христос завещал своей матери "в сыновья" апостола Иоанна, своего любимого ученика. "И с этого времени ученик сей взял Ее к себе", — пишет сам апостол в своем Евангелии.

Протоиерей Геннадий Заридзе председатель Объединения православных ученых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
© Фото : фото предоставлено приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Современные богословы отмечают, что документальных свидетельств о дальнейшей судьбе Девы Марии практически нет — вплоть до V века прямые указания не него в трудах отцов Церкви отсутствуют. Между тем в католической церкви считается, что праздник Успения существовал еще со времен апостолов. Древнейшим же письменным сказанием о смерти Богородицы является трактат Transitus Sanctae Mariae, сохранившийся на греческом, латинском, сирийском и эфиопском языках. Богословы спорят о времени появления труда. Большинство из них датируют его VI веком, тогда же в церковную традицию входит празднование Успения.

Само слово "успение" переводится со старославянского как "мирная кончина". Еще одно значение — "сон". Именно так понимается в христианстве смерть — как переход из жизни земной в жизнь вечную. И на каждом богослужении верующие молятся о "христианской кончине живота — безболезненной, непостыдной, мирной".

"В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте жизни, которую обещал нам Господь; знаем мы это или нет, эту полноту мы можем найти только в Боге. И вот и знавшие это святые, и верующие поистине, и колеблющиеся, и не знавшие это, и даже это всю жизнь отрицавшие, в день, когда их душа разлучится от тела, окажутся перед живым Богом, Который есть жизнь, Который есть радость, красота… На всех путях и правды, и неправды человек ищет этой полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой все побеждающей, все очищающей, все преображающей любви…" —  писал о смысле праздника известный православный миссионер XX века митрополит Сурожский Антоний (Блум).

"Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день Успения Божией Матери… Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя: это торжество жизни; но это тоже свидетельство для нас о том, что воскресение — не пустое слово, что воскресение — не иносказание, но все мы по слову Божию воскреснем и войдем в полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в вечность, в радость вечную Господа нашего", — отмечал он.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкИкона "Успение Пресвятой Богородицы"
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Икона "Успение Пресвятой Богородицы"

Загадочное исчезновение

Говоря об истории праздника, Церковь опирается на апокрифическую историю, отраженную в Transitus Sanctae Mariae. По ней к моменту смерти Богородица жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу и место воскресения своего сына. Однажды ей явился архангел Гавриил (тот, кто возвестил, что ей предстоит родить Христа) и сказал, что через три дня она "отойдет ко Христу Богу" и в подтверждение своих слов вручил ветвь с райского дерева, указав нести ее во время погребения перед телом.

В Иерусалиме собрались все апостолы (кроме Фомы) и совершили погребение Богородицы в Гефсиманском саду, где любил молиться ее сын и где были похоронены ее родители — Иоаким и Анна. Согласно преданию, мимо процессии с телом проходил первосвященник Афоний, сильно ненавидевший христиан. Он попытался опрокинуть одр, но его руки были невидимым образом отсечены. Кроме того, чтобы помешать погребению, к процессии направили стражу, но ложе с Девой Марией и апостолов "точно стена окружило облако". К ученикам с небес спустился сам Христос и забрал душу своей матери на небо. Все это можно увидеть на иконах праздника Успения.

Протоиерей Геннадий Заридзе, председатель Объединения православных ученых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
© Фото : фото предоставлено приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Спустя три дня апостол Фома, не успевший на погребение, попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Богородицей. "Когда святые апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?" —  писал святитель Димитрий Ростовский.

В тот же день во время вечерней трапезы ошеломленным ученикам явилась сама Богоматерь и приветствовала их словами: "Радуйтесь! — ибо я с вами во все дни". Считается, что именно с этого момента Богородица стала главной помощницей людей — христиане верят, что к ее ходатайствам прислушивается сам Господь.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПещерная церковь Усперния Богородицы (место ее погребения) в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Пещерная церковь Усперния Богородицы (место ее погребения) в Иерусалиме

Интересно, но, в отличие от истории погребения, местонахождение самой гробницы известно еще с I века благодаря письмам Дионисия Ареопагита. В 326 году царица Елена, мать императора Константина, построила на этом месте базилику, просуществовавшую до XI века.

Храм, существующий и по сей день, был восстановлен крестоносцами. Он находится под землей — вниз ведут 50 ступеней. Сама часовня с камнем, на которое было положено тело, имеет крестообразную форму. В южной части часовни есть даже есть специальный придел для мусульман, которые также почитают Деву Марию.

"Мост между мирами"

"Церковный год заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, а начинается празднованием ее Рождества (21 сентября — Прим. ред.). Церковный индикт (календарь) снова раскроет перед нами картину нашего спасения. Богослужебный орнамент, которым полна церковная традиция, не есть просто эстетический, абстрактный узор. Каждый церковный праздник — не просто день в календаре. Он наполнен символикой, которая есть некий мост между разными реальностями. Суть праздника всегда — вторжение в жизнь мира Божественной жизни и ответ людей на это вторжение", — объясняет протоиерей Александр Рябков.

Богослужения в праздник Успения священники совершают в голубых облачениях. Этот цвет — Богородичный — символизирует небесную чистоту и непорочность. Вечером накануне 28 августа из алтаря в центр храма, как и перед Пасхой, выносят плащаницу — большую икону, на которой изображена лежащая во гробе Богоматерь. А 28 или 29 августа совершается чин Ее погребения. Верующие как бы становятся участниками тех событий: как в Страстную пятницу, когда совершется чин погребения Христа. Это еще одно свидетельство родства двух праздников. Как и то, что Успение Богородицы предваряет двухнедельный строгий пост.

В католической церкви к празднику Успения (отмечается 15 августа. — Прим. ред.) добавились еще две даты: Вознесение Девы Марии и ее Коронование. Но это сравнительно недавняя традиция.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкУспенский собор Московского Кремля
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Успенский собор Московского Кремля

На Руси же Успение всегда было одним из самых любимых праздников. Ему посвящены самые известные храмы — начиная от знаменитой Десятинной церкви, заканчивая Успенским собором московского Кремля. В честь Успения Богородицы множество сел на Руси назывались Успенскими, Успеньями, Успенками. Успенский — одна из самых распространенных русских фамилий. Почему именно этот праздник так приглянулся нашим предкам — тоже большая загадка.

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Религия и мировоззрение
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