МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в угоду требованиям украинских властей, такое мнение высказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на основе своих встреч с представителями Константинополя.

Верховная Рада Украины, президент страны Петр Порошенко ранее не раз заявляли о необходимости признания Константинопольским патриархатом "автокефалии" УПЦ МП, ее независимости от Московского патриархата. Верховная Рада направила соответствующее обращение на имя Вселенского патриарха Варфоломея.

"Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви, подчеркивал, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим предстоятелем Православной церкви на Украине. И я не сомневаюсь, что Константинопольский патриархат будет и дальше придерживаться такой позиции. Иначе и невозможно, ведь у нас единая семья православных церквей", — сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.

По его словам, если в одной Церкви случается раскол, то и все остальные церкви воспринимают его именно как раскол.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.

Глава ОВЦС выразил надежду на то, что раскол на Украине будет преодолен и украинское православие будет единым. При этом он отметил, что преодоление раскола не может произойти "путем поглощения канонической Церкви раскольниками, как сейчас предлагают некоторые украинские политики".

"Возвращение из раскола возможно только через покаяние. А единую Украинскую церковь не надо создавать: она уже существует, и ее каноничность признана всеми без исключения поместными православными церквами, тогда как каноничность раскольников не признана никем", — добавил митрополит Иларион.

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