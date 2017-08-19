Митрополит Иларион: заголовки СМИ часто создают ложный образ Церкви

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 19 августа отмечает 30-летие своей церковной деятельности. В интервью РИА Новости он рассказал о "маленьких и больших" чудесах в его жизни, о влиянии на него "атмосферы западных стран" во время служения за рубежом, визите в Москву госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, судьбе православия на Украине, а также поделился своими мыслями о работе светских СМИ с церковной тематикой.

— Владыка, вы были рукоположены в иеромонаха 30 лет назад, 19 августа 1987 года, в праздник Преображения Господня. Что для вас значит Преображение? И случались ли в вашей жизни чудеса, укрепляющие веру в Бога?

— Преображение — это особый праздник. Он напоминает о том божественном свете, который был явлен ученикам Спасителя на Фаворе. Когда мы совершаем Божественную литургию, мы восходим на свой Фавор и приобщаемся к этому нетварному свету. Я безмерно благодарен Богу, что уже 30 лет имею возможность предстоять Престолу Божию и совершать литургию.

Чудес было много — и маленьких, и больших. Чувствую, что Господь ведет по жизни, поучает и вразумляет через различные жизненные обстоятельства. Каждый день жизни — чудо. И много бывает таких чудес, которые со стороны как бы не видны. Например, когда ты видишь преображение души человека благодаря его участию в церковной жизни, причащению, молитве. Это чудо мы, священнослужители, наблюдаем постоянно и радуемся ему.

— Вы много трудитесь в сфере духовного просвещения, только что вышел шестой том вашей книжной эпопеи "Иисус Христос. Жизнь и учение". Почему вы взялись за этот масштабный труд?

— Три года назад святейший патриарх на заседании Высшего церковного совета поставил вопрос о необходимости обновить весь корпус учебной литературы для бакалавриата духовных школ. Мне было поручено возглавить рабочую группу по реализации этого масштабного проекта, предполагающего написание не менее 60 новых учебников — как авторских, так и коллективных. Почти одновременно мы "запустили" около 15 проектов, по каждому из которых был либо найден автор, либо собран коллектив авторов. В общей сложности в настоящий момент над проектом работает около 100 человек.

Когда мне был предложен план учебника по Новому Завету, я понял, что предполагаемая группа авторов имеет в виду ограничиться изложением современных научных теорий, касающихся евангельского текста, но не заниматься комментированием самого текста. Я же хотел, чтобы наши студенты прежде всего читали сам текст Евангелия, ориентировались в нем, знали различия между повествованиями четырех евангелистов, умели их сопоставлять. В конце концов я сам взялся за перо и начал писать. Материал стал быстро разрастаться, и результатом трех лет работы стали эти шесть томов. Из них теперь и составляются учебники по Четвероевангелию.

Текст первого тома учебника, основанного на первых двух томах серии, был прочитан и одобрен святейшим патриархом, а затем — по выходе книги в свет — представлен мною на Высшем церковном совете. Второй том — он посвящен чудесам и притчам Иисуса — находится у святейшего. Над третьим работаем.

— Какое влияние на вас оказали жизнь и служение в Англии и Австрии — странах, где очень сильно выражено общеевропейское стремление "демократизировать" религиозные традиции. Насколько серьезным вызовом для современного православного человека является длительное пребывание в такой атмосфере?

— Не могу сказать, что атмосфера западных стран как-либо сказалась на мне. Я всегда жил в своем собственном мире, который обусловлен ритмом церковных праздников и связанных с ними богослужений, многочисленными возлагаемыми на меня Церковью послушаниями и богословской работой, которой я занимаюсь практически непрерывно в течение всех лет своего священнослужения.

— В 20-х числах августа Москву посетит госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Что вы, как глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ждете от этого визита? Какие темы стоят на повестке дня? Возможен ли в ближайшем будущем визит папы Франциска в Россию или патриарха Кирилла в Ватикан?

— Пока такого рода обмены высокими визитами не планируются.

Нам предстоит еще большой путь, чтобы воплотить в жизнь все то, что было намечено на исторической встрече папы и патриарха в Гаване. Конечно, беседы с кардиналом Паролином будут посвящены прежде всего этому.

У нас обширный каталог тем, который мы обсуждаем при каждой встрече. Это и защита гонимых христиан Ближнего Востока, положение которых остается крайне тяжелым. Это и ситуация на Украине, где продолжаются бесчинства раскольников, захватывающих наши храмы, где готовится принятие дискриминационных законопроектов, где против канонической Православной церкви действуют разные силы, в том числе униаты. Это и защита традиционных семейных ценностей и многое другое.

— В свете последних серьезных успехов правительственных войск в Сирии и Ираке можно ли надеяться, что христианское население в этом регионе все-таки сохранится? Каков ваш прогноз?

— Мы горячо желаем восстановления мира на многострадальной сирийской земле, молимся об этом и делаем все от нас зависящее, чтобы это произошло. И мы должны сделать все для того, чтобы сохранить христианское присутствие в том регионе, где христианство зародилось.

— Украинские власти не раз обращались к Константинопольскому патриархату с просьбой признать "автокефалию" Украинской церкви, ее независимость от Московского патриархата. Пока никакого официального ответа от Константинополя нет. Вам что-то известно о его позиции — может быть, из каких-то личных встреч? И как вы оцениваете перспективы православия на Украине?

— Верю в то, что раскол будет преодолен и что украинское православие будет единым. Но только преодоление раскола не может произойти путем поглощения канонической Церкви раскольниками, как сейчас предлагают некоторые украинские политики.

Возвращение из раскола возможно только через покаяние. А единую Украинскую церковь не надо создавать: она уже существует, и ее каноничность признана всеми без исключения поместными православными церквами, тогда как каноничность раскольников не признана никем.

Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви, подчеркивал, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим предстоятелем Православной церкви на Украине. И я не сомневаюсь, что Константинопольский патриархат будет и дальше придерживаться такой позиции. Иначе и невозможно, ведь у нас единая семья православных церквей. И если в одной Церкви случается раскол, то и все остальные церкви воспринимают его именно как раскол.

— Вы возглавляете редакционный совет "Журнала Московской патриархии" и нередко выступаете в светских СМИ. Какие "вызовы", на ваш взгляд, стоят перед современными СМИ, работающими с религиозной тематикой?

— Важно, чтобы СМИ не искажали — сознательно или бессознательно — то, что говорят церковные иерархи. К сожалению, в последнее время мы с этим сталкиваемся все чаще и чаще. В результате создается ошибочный, ложный образ Церкви. То и дело появляются заголовки типа "РПЦ призывает запретить…", "РПЦ требует запрета…" и так далее. Почитаешь материал — никаких призывов к запрету нет, в лучшем случае размышления на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Но хлесткий заголовок делает свое дело. Не будем забывать, что многие сегодня читают только заголовки, вообще не вчитываясь в содержание публикации.

Вот недавний пример из моей практики. Меня спросили в передаче "Церковь и мир", какой совет я дал бы родителям, которые хотят отправить детей на обучение за границей. Я в ответ сказал буквально следующее: "Это совсем неплохо, чтобы дети, юноши и девушки учились за границей. Я сам учился два года в Оксфордском университете, и для меня это в плане научного развития дало гораздо больше, чем предшествующие годы обучения в Московской духовной семинарии и академии и предшествующие годы, когда я занимался сам по книгам, по учебникам, по разного рода пособиям". Потом я рассказал, что мы в Церкви тоже регулярно отправляем за рубеж наших студентов учиться и принимаем студентов из-за рубежа, у нас даже есть целая комиссия по студенческому обмену.

В то же время я указал на неизбежные минусы — а именно, на то, что если посланные нами за рубеж студенты не возвращаются и там остаются, то это уже для страны не очень хорошо, потому что мы таким образом теряем людей. И в этом контексте также сказал о риске, с которым сопряжена отправка детей на учебу за границу: "Когда ко мне обращаются с такими вопросами, а ко мне часто с ними обращаются, то я всегда себе пытаюсь представить ситуацию комплексно. Если есть риск, что ребенка отправят и потом он не вернется, то я, конечно, не советую родителям отправлять таких детей за рубеж".

Одной этой фразы было достаточно, чтобы посыпались заголовки: "В РПЦ советуют не отправлять детей на учебу за границу", "В РПЦ объявили о вреде учебы за границей", "Отучившийся в Оксфорде представитель РПЦ заявил о вреде учебы за границей" и так далее. Все, что я сказал о пользе обучения за границей, просто проигнорировали, а одна фраза, касающаяся рисков, вызвала шквал комментариев. И вот уже первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке от фракции КПРФ Олег Смолин, как бы отвечая мне, говорит, что ввод каких-либо ограничений на отправку детей на учебу за границу неэффективен и будет противоречить Конституции России. И добавляет: "Никакой церковный иерарх не может поменять Конституцию и действующее законодательство". При чем здесь Конституция? Кто говорил о законодательстве, об ограничениях и запретах?

Мог бы привести и много других подобных примеров, когда ты посылаешь один сигнал, а он таким образом преломляется в СМИ, что на выходе получается совершенно другой сигнал. Очень бы хотелось видеть со стороны отдельных СМИ более внимательное отношение к качеству информации, которую они подают.