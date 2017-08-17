"Свидетели Иеговы"* пополнили список запрещенных в России организаций

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерство юстиции включило "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм, сообщает пресс-служба ведомства.

В список попал как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Верховный суд подтвердил ликвидацию "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, признав его деятельность экстремистской. Решение вступило в законную силу.

Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы"* отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа религиозной организации "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".

Юристы "Свидетелей Иеговы"* отвергали все претензии, отмечая, что в законе о противодействии экстремистской деятельности об отказе от переливания крови ничего не говорится.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* — головная организация, координирующая филиалы по всей стране. Решение суда касается 2277 религиозных групп, объединяющих 175 тысяч их последователей.

*Организация, запрещенная в России.