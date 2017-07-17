Адвокат утверждает, что "Свидетели Иеговы" подверглись дискриминации

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Адвокат ликвидированной в РФ головной организации "Свидетелей Иеговы" заявил в суде о массовой дискриминации адептов после решения Верховного суда о признании ее деятельности экстремистской, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник апелляционная инстанция Верховного суда РФ рассматривает жалобу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" на ликвидацию.

По словам адвоката Виктора Женкова, работодатели начали увольнять прихожан из-за связи с запрещенной организацией. Кроме того, после решения о ликвидации "Свидетелей" призывникам из числа последователей стали отказывать в прохождении альтернативной службы, хотя учение "Свидетелей Иеговы" не предполагает участие в военных конфликтах и службу в армии, добавил защитник.

Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" — головной организации, управляющей филиалами "Свидетелей Иеговы" в России.