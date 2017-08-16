В Нидерландах актеры избежали наказания за съемку порно в церкви

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура Нидерландов отказала в возбуждении уголовного дела в отношение двух актеров, снявших порноролик в церкви Сент-Джозеф в Тилбурге, сообщает голландское издание AD.

Скандальное видео, снятое в начале года, вызвало возмущение духовенства и верующих. Пастор церкви Ян ван Ноорвеген пожаловался на актеров в правоохранительные органы.

"Запись, конечно, очень оскорбительная и показывает мало уважения к верующим, но это не является уголовным преступлением", — заявил в свою очередь представитель прокуратуры.

Вместе с тем, как заверил, подобный случай далеко не первый. Однако, по словам представителя прокуратуры, в королевстве уже несколько лет не действует закон о богохульстве, поэтому завести уголовное дело невозможно.

Несмотря на это, как пишет издание, совет церкви Сент-Джозеф решил оспорить решение прокуратуры в суде. Также намечена акция протеста.

"Конечно, я не доволен решением. Разве это хорошо, что в общественных зданиях безумные могут произойти вещи? Не важно, происходит ли это в церкви, в городе или в ресторане — все это недопустимо", — сетует отец Ян ван Ноорвеген.