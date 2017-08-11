Далай-лама и российские ученые объединяют усилия в поиске счастья для всех

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

ДЕЛИ, 11 авг — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама и нейроученые из России договорились о совместном изучении сознания и влияния на него медитации, а также о сотрудничестве буддийских и российских исследователей в нейробиологии, когнитивной психологии и еще ряде научных областей – ради стремления к миру и счастью для всех.

Первый в истории диалог духовного лидера тибетского буддизма с российскими нейроучеными на этой недели в Дели продлился несколько дней. Основной темой стала "Природа сознания". Эта инициатива должна положить начало серии международных конференций под названием "Фундаментальное знание: диалог между российскими и буддийскими учеными".

"Благодаря такой встрече буддийских и российских ученых и тому, что монахи из буддийских регионов России учатся в монастырских университетах Индии, открывается возможность развивать новые научные подходы, разрабатывать совместные исследовательские программы. Я вижу две цели такого сотрудничества – расширять научные познания и продвигать в мире сострадание и любовь, ведущие к счастью", — сказал Далай-лама РИА Новости, комментируя итоги первой совместной конференции.

По его словам, Восток на протяжении тысячелетий развивает концепцию множественности жизней. На Западе же такая культурная среда, что все связанное с прошлыми жизнями, как правило, учеными сразу отвергается. Российская наука, исторически отличающаяся от классического западного материализма, может стать мостом между Востоком и Западом. "После того, как я пообщался с учеными из России, мне кажется, у российской науки сейчас большие перспективы. Наверняка, в России есть дети, которые могут проявлять качества из прошлой жизни. Для нас очень важно не игнорировать, а исследовать такие случаи", — отметил Далай-лама.

На вопрос РИА Новости, почему буддистов интересуют, прежде всего, детские воспоминания о прошлых жизнях, он ответил, что "пока ребенок еще маленький, у него память о прошлых рождениях более проявленная, а с течением времени она постепенно уходит, если только вы не приложите специальные усилия для тренировки ума. Медитируя, человек может опускаться на более глубокие уровни сознания, обретать более глубокие переживания, и тогда могут открываться воспоминания из прошлых рождений", — добавил Далай-лама.

© РИА Новости . Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания © РИА Новости . Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания

Цель изучения сознания — этика и счастье

Специалист в области аналитической философии сознания из Института философии РАН профессор Давид Дубровский рассказал о перспективах нейронаучных подходов к проблеме сознания в связи с "нарастанием глобального кризиса земной цивилизации". Его критический взгляд на "систему безудержного потребления", агрессию и крайний эгоизм в современном обществе встретил горячую поддержку у буддийских монахов-ученых.

"Сегодня нам очень нужна вера в альтруистический потенциал человеческой природы. Проблема сознания – ключевой пункт преодоления глобального кризиса человеческой цивилизации. Необходимы научные исследования сознания и система этики, которые позволят нейтрализовать негативные свойства сознания, агрессию, неуемное потребление. И в этом важно использовать медитативный опыт буддизма", — сказал Дубровский.

По его словам, у каждого человека есть способность управлять "подачей энергии к определенным операциям". И, как показали недавние исследования, мы можем добиваться изменений даже на генетическом уровне.

Профессор затронул также механизмы проявления сочувствия, в частности, через отражение эмоций другого человека. "Способность мозга отражать эмоции других обеспечивает мозговой субстрат эмпатии. И сегодня необходимы исследования в этой области", — добавил Дубровский.

Далай-лама и все присутствовавшие на конференции буддийские ученые отметили, что и в буддийской науке издавна главная цель – помочь людям избавиться от страданий, обрести мир, единство и счастье.

Информация и разные уровни ума

"Моя теория основана на информационном подходе. Она объясняет связь любых явлений субъективной реальности, которым нельзя приписать физические свойства. Мысли ведь не имеют веса или длины, и возникает вопрос: как мысли, явления субъективной реальности связаны с работой мозга, с нейронами? Общий принцип: всякая информация воплощена в своем носителе, которым является определенный мозговой процесс", — пояснил Дубровский.

Далай-лама, комментируя доклад российского профессора, отметил, что "в трудах выдающихся буддийских мыслителей говорится о 51 ментальном факторе". "И любые переживания, любой опыт человека определяются этими факторами. Не уверен, что это можно объяснить лишь на уровне мозга… Буддизм говорит о нескольких уровнях сознания, о семи видах сознания. И только более грубые из них опираются на процессы, происходящие в мозге. Различные уровни сознания проявляются, в частности, в процессе умирания, когда происходит растворение более грубых уровней сознания, связанных с телом, в более тонких. Наитончайший уровень – это состояние сознания, которое мы называем "умом ясного света", — пояснил Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог Константин Анохин и специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский дискутируют о разных уровнях сознания © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог Константин Анохин и специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский дискутируют о разных уровнях сознания

По его словам, "ум (сознание) и мозг влияют друг на друга, но это два различных явления". "В ходе многолетнего изучения этого вопроса я пришел к определенным идеям, сходным с положениями квантовой физики. Я медитирую каждый день – и это воздействует на мои переживания, эмоции, состояния: отрицательные состояния ослабевают, положительные – усиливаются. Негативные эмоции основаны на цеплянии за якобы самосущностное, независимое "я", которого на самом деле не существует", — отметил Далай-лама.

Он также, как и Давид Дубровский, особо выделил информационный фактор. "Сознание со всей содержащейся в нем информацией управляет нашим телом", — сказал Далай-лама.

Буддийский ученый геше Лхакдор в ходе дискуссии о сознании отметил, что информация, которой оперирует сознание, переносится не физическими веществами и силами, описанными западной наукой, а другой энергией, которую буддисты называют "силой ветра".

Когнитивный психолог Мария Фаликман (МГУ имени М.В. Ломоносова) обратила внимание участников конференции на феномен "мигания" внимания. Одна из его причин – "перегрузка информацией", которую можно рассматривать также как часть страдания, сансары. И описанный Фаликман научный эксперимент показал, что интенсивность этой перегрузки можно снизить при помощи медитации.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели

Нарративный подход к личности

Один из основателей Московского центра исследования сознания, действующего при философском факультете МГУ, Дмитрий Волков в докладе "Личность как полезная иллюзия" рассказал о пользе нарративного подхода к пониманию тождества личности.

"Если все непостоянно, то где основа для идентификации личности? Что делает человека той же самой личностью, несмотря на все изменения в течение времени? Что позволяет нам сказать, что этот мальчик, затем юноша, зрелый мужчина и старик – один и тот же человек? "Я" — очень иллюзорная вещь", — констатировал Волков.

Он подверг критике субстанциальную, биологическую и психологическую концепции тождества личности, заявив о преимуществах нарративного подхода. Ученый активно развивает эту концепцию. И ее можно связать с буддийским пониманием проблемы.

Вошедший в употребление современной науки термин "нарратив" происходит от латинского "narrare" — "повествовать". В общем смысле он означает изложение взаимосвязанных событий в виде некой последовательности. Судя по словам Волкова, под нарративом он понимает память личности о происходивших с ней событиях. Причем события прошлого при этом выстраиваются в уникальную связь, соответствующую одной уникальной личности.

Подход базируется на трех основных пунктах. Критерий – это автобиографический нарратив. Действия человека в одном периоде времени могут быть отнесены к человеку во втором периоде времени, если они – части одно и того же биографического нарратива. Агенты имеют пространственную и временную части. "У людей есть части не только в пространстве, но и во времени, связанные общим нарративом, историей, определяющей их цели и приоритеты", — пояснил Волков.

© РИА Новости / Ольга Липич Слайд к докладу одного из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрия Волкова - о нарративном подходе к тождеству личности © РИА Новости / Ольга Липич Слайд к докладу одного из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрия Волкова - о нарративном подходе к тождеству личности

При этом тело не является границами целостности личности. В дискуссии ученых на эту тему прозвучал любопытный пример из животного мира: птица австралийский шалашник строит огромное гнездо, чтобы произвести впечатление на партнера, и в данном примере большое гнездо – это часть маленькой птички. Волков предположил также, что "через какое-то время телефон будет встроен в мозг, у нас будет расширенная память, не только одно тело, но и аватар, и в целом наша самость еще больше расширится за пределы тела".

В нарративном подходе прослеживаются параллели с буддийским учением, которое изложил Далай-лама. "Не существует единичного, неизменного, независимого, самодостаточного атмана (дух, высшее "я" в индуистской концепции – ред.). И цепляние за свое якобы независимое "я" — это корень, главная причина сансарического бытия. Колесница сделана из частей, ни одна из которых в отдельности не является колесницей. Так же и человек. Надо полагать, что все явления взаимозависимы и обусловлены. Это предотвращает от падения в крайности как нигилизма, так и абсолютизма, а также от чрезмерного себялюбия", — сказал Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог Константин Анохин и один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков обсуждают на конференции в Дели концепции тождества личности. © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог Константин Анохин и один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков обсуждают на конференции в Дели концепции тождества личности.

Наблюдатель и постижение пустотности

По аналогии с результатами ряда экспериментов в квантовой физике, Далай-лама свел все к "наблюдателю", который необходим для рассмотрения объекта. "Одна из школ буддизма (читтаматра) также отрицает существование внешних объектов отдельно от сознания. Высшая же философская школа (мадхъямака) отрицает даже существование истинно существующего внутреннего мира, сознания", — добавил буддийский мыслитель.

По его словам, "в буддизме эти теории используются как противоядие от фундаментального неведения и цепляния за "я".

"Цепляние за "я" и за якобы истинное существование всех внешних явлений – источник всех наших проблем, источник накопления кармы. Недобродетельные действия возникают на уровне эмоциональной активности, которая основана на искаженном восприятии объектов, и корни этого искаженного восприятия уходят в цепляние за "я", — считает Далай-лама.

Устранить этот корень всех проблем, согласно буддийской философии, может "постижение пустотности". Оно, в свою очередь, достигается изучением теоретической базы, аналитическим размышлением и "опытным постижением пустотности".

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания

"Думаю, эмоции с гораздо меньшей силой воздействуют на ученых, которые занимаются квантовой физикой и убеждены, что ничто внешнее не существует объективно. У таких ученых должно быть гораздо меньше жестко фиксированных взглядов, грубого деления на черное и белое", — полагает Далай-лама.

По его словам, люди, находящиеся под влиянием эмоций, склонны видеть внешние объекты более негативными или позитивными, нежели они есть, — видеть их в собственной "проекции". "Необходимо понять, что привязанности, гнев и другие негативные эмоции разрушают наш покой и наше здоровье. Осознав это, мы сможем достичь умиротворения ума и состояния счастья", — уверен буддийский духовный лидер.

Нужность друг другу

Профессор-буддолог Виктория Лысенко (Институт философии РАН) заявила, что российские ученые очень заинтересованы в исследованиях медитации и ее воздействия на сознание. По ее словам, буддийские теории сознания намного богаче в классификации, чем западно-научные, и это связано с практикой, в том числе, практикой медитации.

"Да, буддисты веками не только изучали, но и практиковали различные виды медитации, поэтому в буддийской философии накоплено гораздо больше объяснений системы ума, природы сознания… Но я сегодня использую и знания, почерпнутые их современной науки. В буддийских монастырях курс естественнонаучных дисциплин стал обязательной частью учебной программы. Мы должны перестать проводить границы между Западом и Востоком", — призвал Далай-лама.

Он также выразил пожелание продолжить начатый диалог с российскими учеными в будущем и пригласил их к участию в своих встречах с коллегами из стран Запада.

"Моя обязанность – развивать понимание единства семимиллиардного населения планеты и укреплять мир на Земле", — заключил Далай-лама.

Цель инициаторов сотрудничества с российской стороны — также наладить взаимодействие в изучении физики и космологии, эволюции и биологии, природы познания, аксиологии и этики для более глубокого познания реальности, "на благо всего человечества".

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама и специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский (Институт философии РАН) перед буддийскими монахами-учеными на первой совместной конференции российских и буддийских исследователей в Дели © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама и специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский (Институт философии РАН) перед буддийскими монахами-учеными на первой совместной конференции российских и буддийских исследователей в Дели

Среди тем, обозначенных сторонами в ходе первой встречи для возможного дальнейшего сотрудничества: буддийские практики в разрешении конфликтов, в развитии эффективности, в обучении и в творчестве, сравнительные исследования в области теории сознания, эмпатии, психологии и даже генетики.

Участники и организаторы

В оживленной дискуссии о сознании с буддийскими монахами-учеными, помимо уже упомянутых специалистов из России, участвовали профессор Института психологии РАН Юрий Александров, член-корреспондент РАН и РАМН, нейробиолог Константин Анохин и заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, доктор филологических наук, нейролингвист Татьяна Черниговская. Анохин и Черниговская единодушно заявили о необходимости создания новой теории природы сознания и его связи с деятельностью мозга. И в этом, по мнению нейроученых, как раз может помочь буддийский подход.

Организаторами исторической встречи Далай-ламы и буддийских монахов-ученых с российскими исследователями выступили Центр тибетской культуры и информации и Фонд "Сохраним Тибет" (Москва) при поддержке "Московского центра исследования сознания" при философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.