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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Российские ученые заговорили с Далай-ламой о новой теории сознания

09:0008.08.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV и российские ученые на конференции в ДелиДалай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич

ДЕЛИ, 8 авг — РИА Новости, Ольга Липич. Ведущие российские специалисты в области нейронаук на первой в истории совместной конференции с Далай-ламой XIV и буддийскими монахами-учеными, проходящей на этой неделе в Дели, заявили о необходимости новой смелой теории природы сознания и его связи с деятельностью мозга.

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама призвал к развитию осознанности и прекращению войн
"Российская наука фокусируется на сознании уже 150 лет. И материалистическое понимание сознания в ней отличается от классического материализма западной науки.  <…> Основной вопрос — это взаимоотношение сознания и мозга. Думаю, нам сейчас нужны не эксперименты, а новая, смелая фундаментальная теория. <…> Это наше послание буддийской науке: нам нужна такая теория, и мы не можем создать ее, исходя только из субъективного опыта. Эта новая теория может повлиять на методы, открыть новые техники, обратить внимание на медитацию", — сказал руководитель отдела нейронаук НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН и РАМН, нейробиолог Константин Анохин.

Его горячо поддержала заслуженный деятель науки РФ, доктор  биологических наук, доктор филологических наук, нейролингвист Татьяна Черниговская, а также другие российские участники конференции, психологи, философы.

"Число эмпирических данных, которые мы имеем, растет каждую минуту. Мы вошли зашли в некоторый тупик, потому что не знаем, что с этим количеством делать. Мы можем эти данные по полочкам разложить и, разумеется, есть способы обработки, но дальше никуда не идем. Из того, что я буду рассматривать каждую вашу клетку, не выйдет никакого впечатления о том, что вы за личность. От того, что я буду в мозгах копаться и каждый нейрон оттуда вытаскивать, я не получу картины того, как это работает. Ну, еще 30 миллиардов нейронов исследовали — дальше что? На какой вопрос отвечаем?— Ни на какой.  Нужен гений, который сказал бы: неправильно формулируете вопросы, задайте другой вопрос. Явно наступил момент, когда остро нужна новая теория", — пояснила РИА Новости Черниговская.

Причем ключевую роль, считает она, сейчас играет философия. "И в буддийской философии очень проработаны эти вопросы. Поэтому нейроученым нужно это изучать", — сказала профессор.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (Справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская).
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (Справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская).

Цель — благо всего человечества

Двухдневная встреча духовного лидера тибетского буддизма с российскими исследователями в столице Индии, посвященная теме "Природа сознания", должна положить начало многолетней международной конференции "Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными". Цель организаторов — наладить взаимодействие в изучении физики и космологии, эволюции и биологии, природы познания, аксиологии и этики для более глубокого познания реальности, "на благо всего человечества".

"На протяжении 30 лет я провожу серьезные исследования совместно с западными учеными в области космологии, физики, особенно квантовой, философии, психологии. Первая цель — расширить наши знания с помощью научных исследований, чтобы мы могли включить в область научных исследований эмоции, сознание, ум. В XX-XXI веках все больше ученых начинают чувствовать, что есть нечто, оказывающее воздействие на человеческий мозг, и природа этого явления остается загадочной. Проводимые сегодня исследования нейропластичности показывают, что медитация может оказывать положительное воздействие на мозг. Более того, уже многие западные ученые говорят, что постоянный стресс и гнев пагубно сказываются на здоровье, а спокойный ум — наоборот", — поделился Далай-лама.

Вторую цель взаимодействия с учеными он видит в том, чтобы повысить уровень знаний, осознанности, сострадания у населения планеты в целом — и тем самым остановить войны, сократить разрыв между богатыми и бедными и сделать мир счастливее.

Далай-лама: "Сознание не равно мозг"

"С буддийской точки зрения, есть несколько уровней сознания,  от грубого до наитончайшего. И сознание не полностью связано с мозгом. Разные уровни сознания проявляются, например, когда во сне мы не обладаем чувствами, но сознаем, или когда человек падает в обморок. Даже когда человек умер, мы (буддисты — ред.) знаем, что сознание сохраняется", — сказал Далай-лама.

Согласно буддийским представлениям о перерождениях, сознание связано с жизнью, а наитончайший уровень сознания "переходит из жизни в жизнь" и "не имеет  генетической основы", добавил Далай-лама.

Он привел примеры, описанные недавно и одним западным профессором, когда дети помнят свои предыдущие жизни вплоть до деталей, принадлежавших им предметов, которые затем обнаруживаются в указанных ими по памяти о прошлой жизни местах. "Откуда эта информация приходит в мозг? И где она находится, когда человек умирает? " — предложил исследовать Далай-лама.

На вопрос российских ученых, может ли обладать сознанием искусственный интеллект, он ответил, что "это крайне сложно". "Все в мире обусловленно причинно-следственными связями, и сознание, даже очень тонкого уровня, может быть только продолжением сознания же. А искусственный интеллект — всего лишь частицы", — считает буддийский духовный лидер.

Специалист в области аналитической философии сознания, профессор Давид Дубровский (Институт философии РАН) отметил, что мысль не имеет физических измерений, таких как масса, длина, и главный вопрос: как объяснить связь между мыслью и работой мозга? "Это называется: сложная проблема сознания. В западной науке доминировали редукционистские концепции, сводившие мыслительные процессы к физическим или к бихевиоризму.  В России же преобладали концепции, сохранявшие специфику субъективной реальности, нефизического процесса", — резюмировал Дубровский.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели

Энергия большого взрыва

В ходе дискуссии затронули также теорию Большого взрыва. "По нашей теории, сознания не было, пока не было жизни на земле, и в начале у живых существ не было памяти — сознание появилось в результате эволюции. <…> Истоки сознания — в эмоциях. Даже простейшие организмы обладают эмоциями, испытывают удовлетворение или страдание, в зависимости от достижения или недостижения чего-то", — сказал профессор-нейробиолог Анохин.

Психофизиолог профессор  Юрий Александров (Институт психологии РАН) согласился с тем, что "можно найти эмоции даже у водорослей".

"Но для Большого взрыва необходимо большое количество энергии — откуда она появилась?" — поинтересовался Далай-лама. "Не из ума или сознания", — ответил профессор Анохин. "Откуда вы знаете? Энергия не материальна. Мы должны объяснить, почему огромное количество энергии имеет материальную основу, — тогда это материя предыдущего мира… Здесь есть противоречие", — парировал буддийский лидер.

По его словам, на очень тонком уровне частицы, сформировавшие камни, — те же, что сформировали сознание. "Почему же одна частица становится камнем, а другая — сознанием?"- озадачил ученых Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга ЛипичСлайды к дискуссии российских и буддийских ученых. Фото для иллюстрации части репортажа, где упоминается Эйнштейн.
© РИА Новости / Ольга Липич
Слайды к дискуссии российских и буддийских ученых. Фото для иллюстрации части репортажа, где упоминается Эйнштейн.

Кот Шредингера, наблюдатель и язык

Профессор-нейролингвист Татьяна Черниговская выступила с докладом "Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание". Суть известного эксперимента с "котом Шредингера" (одного из создателей квантовой механики) состоит в том, что помещенный в коробку кот — одновременно и мертвый и живой. Узнать, мертв он или жив, можно только когда мы открываем коробку — то есть, когда есть наблюдатель. "А Чеширский кот, как известно, появился перед Алисой из ниоткуда и улыбнулся ей", — сказала Черниговская.

Нильс Бор, напомнила она, утверждал, что наблюдатель — часть научной парадигмы, и данные эксперимента зависят от того, кто его проводит. Эйнштейн писал, что интуиция — священный дар, а рациональный ум — верный слуга.  И еще ряд выдающихся ученых прошлых лет так или иначе говорили о том, что внешний мир строится изнутри. "Будут ли существовать музыка, математика, если не будет слушающего и думающего? Мой ответ: нет. Музыка Моцарта без человека будет просто колебанием воздуха", — добавила Черниговская.

Особого внимания нейроученых, по ее мнению, сегодня заслуживают музыка и язык, особенно поэтическое слово. Профессор процитировала высказывание Бродского о том, что поэзия — это антропологический лингвистический эволюционный маяк, ускоритель сознания. "Сегодня новая  наука — биолингвистика — пытается найти универсальные черты эволюции биологических систем и языка", — отметила Черниговская.

Далай-лама увидел в изложенном много общего с содержанием буддийских текстов о "взаимозависимой природе всех явлений". "Верно, все вещи являются обозначением", — добавил он.

Активное участие в конференции принимают также известные буддийские геше (ученые) и молодые монахи, которые недавно прошли обучение естественным наукам в университете Эмори (США) и будут затем преподавать в тибетских монастырях. Оживленная дискуссия с российскими учеными проходит в очень теплой и доброжелательной атмосфере. И россияне предложили буддийским коллегам сформулировать идеи для дальнейших научных изысканий и сотрудничества в будущем. 

© РИА Новости / Ольга ЛипичСлайд к докладу Татьяны Черниговской "Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание" на первой конференции российских и буддийских ученых
© РИА Новости / Ольга Липич
Слайд к докладу Татьяны Черниговской "Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание" на первой конференции российских и буддийских ученых
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Религия и мировоззрение
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