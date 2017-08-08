Далай-лама призвал к развитию осознанности и прекращению войн

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели

ДЕЛИ, 8 авг — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV впервые встретился с ведущими российскими нейроучеными и призвал их с помощью науки и образования доносить до широких масс идеи развития осознанности, сострадания, любви, отказа от насилия и деления мира на "своих" и "чужих".

"Сейчас, когда мы наслаждаемся миром и дружбой, в некоторых частях земного шара люди убивают людей. Когда где-то человека убивает тигр, мы говорим "какой ужас", а когда где-то люди воюют, когда человека убивает человек, почти никто не обращает внимания. В мире сегодня наблюдается также большой разрыв между богатыми и бедными, в отдельных странах дети умирают от голода или отсутствия лекарств. Мы должны сделать так, чтобы XXI век стал веком мира, должны идти путем диалога, любви и сострадания. Нужно обращать внимание на образование, повышать осознанность", — заявил Далай-лама на конференции, собравшей на этой неделе в Дели буддийских ученых-монахов из разных стран и российских ученых.

По его словам, в условиях глобальных вызовов, глобального потепления, глобальной экономики — национальные границы перестают иметь значение, деление мира на "своих" и "чужих" устарело. Лидер тибетского буддизма видит свою задачу в том, чтобы "продвигать идею единства всего 7-миллиардного населения планеты", и в этом вопросе большое значение имеют чувства сострадания, любви, коллективной заботы друг о друге.

© РИА Новости / Ольга Липич Буддийские монахи-ученые на конференции с российскими учеными в Дели © РИА Новости / Ольга Липич Буддийские монахи-ученые на конференции с российскими учеными в Дели

Сострадание укрепляет иммунитет

"Стресс, страх, гнев разъедают иммунную систему человека, а сострадательный настрой и спокойный ум ее укрепляют. Эти знания мы должны донести до людей с помощью образования, опираясь на результаты научных исследований, не просто на слова. Слова о любви религиозные лидеры повторяют тысячелетиями, но эффект от слов весьма ограничен", — полагает Далай-лама.

Эффект будет больше, уверен он, если предоставить людям научные данные, доказывающие вред для каждого человека гнева, привязанности, насилия и пользу спокойного ума, любви, сострадания и доверия.

"Мне нравится бывший президент США Буш. Но я сказал ему, что его политика в Ираке, война, насилие как метод принесения демократии — неправильны. В результате такой политики сегодня во многих странах Ближнего Востока негативное отношение к США", — отметил Далай-лама.

Он уже 30 лет сотрудничает с западными учеными в областях космологии, физики, философии, психологии, чтобы расширить знания с помощью научных исследований и включить в область научных исследований эмоции, сознание, ум. "Проводимые сегодня исследования нейропластичности показывают, что медитация может оказывать положительное воздействие на мозг. Более того, уже многие западные ученые говорят, что постоянный стресс и гнев пагубно сказываются на здоровье, а спокойный ум — наоборот", — сказал Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга Липич Слайды к дискуссии российских и буддийских ученых. Фото для иллюстрации части репортажа, где упоминается Эйнштейн. © РИА Новости / Ольга Липич Слайды к дискуссии российских и буддийских ученых. Фото для иллюстрации части репортажа, где упоминается Эйнштейн.

Россия — мост между Востоком и Западом

Россия, по его словам, с географической точки зрения служит мостом между Востоком и Западом и официально признает буддизм одной из четырех основных традиционных религий. Замечательные ученые, философы из российских буддийских республик — Бурятии, Калмыкии, Тувы — приходили в прошлом в Тибет, но революция в России прервала их научную буддийскую традицию, и сегодня это нужно исправлять.

"Пришло время проводить больше совместной научной работы. Среди ученых присутствует дух интернационализма, и они могут его распространять. Верю, что теперь мы будем проводить такие конференции постоянно. Когда я провожу встречи с исследователями из разных стран, на них должны присутствовать ученые из России", — заключил Далай-лама.

Двухдневная встреча духовного лидера тибетского буддизма с российскими исследователями в столице Индии, посвященная теме "Природа сознания", должна положить начало многолетней международной конференции "Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными". Цель организаторов — наладить взаимодействие в изучении физики и космологии, эволюции и биологии, природы познания, аксиологии и этики для более глубокого познания реальности, "на благо всего человечества".

В оживленной дискуссии о сознании с буддийскими монахами-учеными принимают участие член-корреспондент РАН и РАМН, нейробиолог Константин Анохин, заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, доктор филологических наук, нейролингвист Татьяна Черниговская, профессор Института психологии РАН Юрий Александров, специалист в области аналитической философии сознания, профессор Давид Дубровский (Институт философии РАН), когнитивный психолог Мария Фаликман (МГУ имени М.В. Ломоносова), один из основателей Московского центра исследования сознания, действующего при философском факультете МГУ, Дмитрий Волков, профессор-буддолог Виктория Лысенко (Институт философии РАН), а также ряд молодых ученых.