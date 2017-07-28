Мощи Николая Чудотворца доставили из России в итальянский город Бари

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию. Архивное фото

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Спецборт с мощами Николая Чудотворца приземлился в аэропорту итальянского города Бари, его встретили власти и духовенство города, а также почетный караул, сообщил РИА Новости участник российской делегации, доставившей святыню из Санкт-Петербурга.

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет вывезли из города Бари в Россию. В Москву святыня прибыла 21 мая, где находилась в храме Христа Спасителя. Спустя 52 дня – 13 июля – мощи перенесли в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. За все время нахождения мощей в России им поклонились почти 2,5 миллиона паломников.

Мощи сопровождали, в том числе, председатель комиссии при патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь архиепископ Солнечногорский Сергий, глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, меценат Андрей Гурьев с семьей.

Ковчег со святыней проследует торжественным кортежем через весь город на специальном транспорте, сделанном наподобие знаменитого "папамобиля". В папской базилике святого Николая будет совершено торжественное богослужение, после которого представители Русской церкви передадут мощи обратно католической стороне.

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.