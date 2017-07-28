Мощи Николая Чудотворца покидают Россию

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Мощи Николая Чудотворца, впервые за 930 лет вывезенные за пределы итальянского города Бари, покидают Россию после двухмесячного пребывания.

Мощи были доставлены из московского храма Христа Спасителя в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В северной столице святыне поклонились более полумиллиона человек. Мощи впервые привезли в Россию 21 мая. Договоренность об этом была достигнута на исторической встрече папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване 12 февраля 2016 года.

Проводы мощей возглавит патриарх Кирилл. Сначала он совершит праздничное богослужение в Троицком соборе лавры. Затем в 14 часов предстоятель Русской церкви совершит молебен у ковчега со святыней, который после повезут в аэропорт Пулково.

В РПЦ предупреждают верующих, что в этот день доступ паломников к мощам не будет осуществляться. Накануне вход в очередь к мощам закрылся в 18 часов.

Уже с самого первого дня пребывания святыни в России к ней образовалась огромная очередь. В Москве в некоторые дни ее протяженность достигала восьми километров. Самое большое количество желающих поклониться мощам наблюдалось в выходные дни. В предпоследний день пребывания в столице, 11 июля, более 60 тысяч человек смогли попасть к мощам.

В Москве среднее время ожидания в очереди достигало пяти-шести часов. В Санкт-Петербурге это цифра была меньше, примерно три-четыре часа. С 23 мая к святыне прибывали организованные группы паломников из различных регионов страны. Кроме того, только в Москве мощам поклонились более 260 тысяч верующих из стран зарубежья. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, больше всего людей приехало из Беларуси, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии и США.

В Бари мощи святителя Николая – левое ребро – достанут из ковчега и опустят в гробницу святого, находящуюся в одноименной базилике под двумя мраморными плитами. Ежегодно в Бари съезжаются десятки тысяч паломников из России, Украины и Белоруссии.

Программа патриарха

На следующий день после провода мощей патриарх Кирилл возглавит в Санкт-Петербурге заседание священного синода РПЦ, на котором будут рассмотрены насущные проблемы Церкви. Священный Синод является органом управления РПЦ в период между архиерейскими соборами. Его возглавляет, согласно уставу РПЦ, патриарх.

В воскресенье патриарх совершит богослужение Никольском морском соборе Кронштадта, который является вторым по величине храмом в России. Затем глава Русской церкви примет участие в праздновании 320-летия Военно-морского флота России. По этому случаю в Кронштадт из Москвы доставят десницу (правую руку) апостола Андрея Первозванного и мощи святого адмирала Федора Ушакова.

Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом.