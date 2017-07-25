США
25.0725 июля20:02МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Там пока западенцы": кто бьется за российскую святыню в центре Иерусалима

18:4825.07.2017
08920
© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Александр-Невского храма в Александровском подворьем в ИерусалимеИнтерьер Александр-Невского храма в Александровском подворьем в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Антон Скрипунов

Оказавшись в Иерусалиме, практически каждый россиянин проходит маршрутом, которым Иисуса Христа вели на распятие. Предпоследняя остановка Via Dolorosa (так называется маршрут) — у здания с выбитой золотыми буквами надписью "Александровское подворье".

Внутри, по сравнению с остальными храмами в городе, необычайно тихо. Любого зашедшего сюда встречают сестры милосердия. Они увлеченно рассказывают об истории этого места: оказывается, в русском подворье хранятся две великие святыни христианского мира – Судные врата, через которые Христа вывели на казнь, и большой камень с Голгофы.

Подворье найти не сложно: напротив него расположена большая лютеранская церковь. А буквально через сто метров оказываешься во дворе храма Гроба Господня.

Судя по многочисленным туристическим форумам Александровское подворье широко известно как чуть ли не единственное место на Святой Земле, где можно обвенчаться.

© РИА Новости / Антон СкрипуновФасад Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме

"Связывался с отцом Сергием, который официально отвечает за совершения таинств (венчание одно из них- ред.) в Русской духовной миссии в Иерусалиме. Он сказал, что приезжих они не венчают. Находясь на территории Иерусалимского патриархата, миссия действует только с благословения патриархата. А патриархат, как сказал отец Сергий, благословение на венчание приезжих не дает", — делится информацией на одном из форумов пользователь Борис Воловик.

"Проще всего в Иерусалиме сделать это на Александровском подворье у храма Гроба. Просят 750 долларов", — отвечает ему пользователь под именем Ариадна.

Интернет пестрит предложениями турфирм совершить "Царское венчание возле главных святынь христианства".

Владельцы по праву и по факту

На вопрос, кому сейчас принадлежит здание, сестры милосердия отвечают: "Императорскому православному Палестинскому обществу (ИППО – ред.). Оно управляется общественным советом, в котором множество людей".

Если же в поисковике ввести название организации, появятся два очень похожих сайта с одинаковым логотипом в "шапке". На главной странице одного из них уточняется: "Основано в 1882 году".

"Наше ИППО не умирало. Совет ИППО, в своем большинстве, уехал из России…  Для того, чтобы возродить Императорское общество в России нужен император. Мы в свое время, после революции, не отказались от названия "Императорское", а отложили это название до лучших времен, исходя из тактических и юридических соображений. Это было тайное решение Совета ИППО", — утверждает глава "Православного Палестинского общества в Святой Земле" (ППО) Николай Воронцов. Именно эта организация сейчас фактически владеет подворьем.

© РИА Новости / Антон СкрипуновЯнтарная часовня в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Янтарная часовня в Александровском подворье в Иерусалиме

Согласно данным из открытых источников, глава ППО — уроженец  Западной Украины, в 70-х годах прошлого века эмигрировавший в Германию. Возглавляемая им организация управляется из Мюнхена.

Между тем, в Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) утверждают, что настоящая фамилия главы ППО — Гофман, а титул "граф"  он присвоил самовольно. 

"До недавнего времени люди, много лет знающие в Мюнхене Николая Гофмана, ничего не знали и не знают о его графском титуле. Мне только известно, что он некогда работал на разных ролях на американской радиостанции "Свобода" в Мюнхене. В нашем епархиальном двуязычном журнале "Вестник" и Der Bote он фигурирует как Николай Гофман, а не как Воронцов", — отмечает архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл призвал ИППО продолжать возвращать российскую собственность
Сам Воронцов-Гофман утверждает, что подворье в 2004 году досталось ему в управление "с громадными долгами" от архимандрита РПЦЗ Антония (Граббе) — тот с 1968 года занимался делами ППО на Святой Земле.

Однако самого Граббе лишили сана еще в 1986 году. Основанием для такого решения синода РПЦЗ стала продажа ряда земель ППО без разрешения церковного начальства.

"Сразу после этого решения в Иерусалиме началось дробление ППО (на две части — ред.). Архимандрит Антоний и его сторонники перестали допускать представителей РПЦЗ на Александровское подворье и в храм Александра Невского", — вспоминает архиепископ Марк.

"Группировка Гофмана, с 2004 года обосновавшаяся в Александровском подворье и обладающая храмом Александра Невского, на наш взгляд, находится там незаконно, потому что не имеет на это никаких юридических прав", — подчеркивает он.

Учредителем ИППО был великий князь Сергей Александрович, брат императора Александра III. В конце XIX века Россия активно приобретала на Святой Земле различную недвижимость, что было вызвано необходимостью размещать где-то многочисленных российских паломников. Организация управляла всеми этими зданиями, которых было несколько десятков. После революции в России ИППО было преобразовано Российское Палестинское общество при Академии наук, и только в 1992 году ему вернули первоначальное название.

© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Интерьер Александровского подворья в Иерусалиме

"Гофман-Воронцов присвоил себе звание ИППО, хотя юридически ни знак, ни все остальное ему не принадлежит", — сетует Сергей Степашин, глава легитимного ИППО, председателем комитета почетных членов которого является патриарх Кирилл.

"На самом деле там (на подворье — ред.)  "западенцы" сейчас", — утверждает Степашин.

Получается, владеющая Александровским подворьем организация не признается ни РПЦЗ, которая управляла частью российского имущества на Святой Земле после революции, ни РПЦ, которая до событий 1917 года совершала там службы.

© РИА Новости / Антон скрипуновСудные врата в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон скрипунов
Судные врата в Александровском подворье в Иерусалиме

"Патриарх заинтересован в этом"

В 2015 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился юридически оформить права Российского государства  на Александровское подворье: вот уже много лет идет работа по возвращению России имущества, принадлежавшего ей на Святой Земле. Так, в июле после многолетней реставрации в Иерусалиме открылось Сергиевское подворье, возвращенное РФ в 2008 году. 

Сергиевское подворье в Иерусалиме
© Фото : Александр Омельянчук
Сергиевское подворье: откуда Россия начала возвращаться на Ближний Восток
На данный момент, заверяет Степашин, необходимые документы на Александровское подворье, построенное в 1896 году, находятся на рассмотрении в Минюсте Израиля. "Власти Израиля должны выдать документ, где прописано, что это собственность Российского государства. Александр III сам приобретал (землю под строительство – ред.)", — поясняет он. В решении этого вопроса "чрезвычайно заинтересован патриарх Кирилл", который "туда даже не может приехать".

Параллельно ИППО намерено начать работу над возвращением Елизаветинского подворья, в котором сейчас находится израильская тюрьма. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу, по словам Степашина, поставил условие: здание можно только выкупить.

Что же касается Александровского подворья, то там есть наглядная иллюстрация библейской притчи про то, как трудно богатому (или тому, кто делает деньги на обладании святыней) войти в Царство Небесное — как верблюду пролезть в  игольные уши: правее арки Судных врат в оставшемся от них фрагменте крепостной стены есть небольшой "лаз", позволявший замешкавшимся путникам попасть в город после того, как ворота на ночь закрывались. Вот эти проходы и назывались "игольными ушами". И сегодня многочисленные посетители подворья, сильно наклонившись, с трудом протискиваются в них, на собственном опыте убеждаясь как узок и неудобен этот единственный путь.

© РИА Новости / Антон Скрипунов"Игольное ушко" у Судных врат в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Игольное ушко" у Судных врат в Александровском подворье в Иерусалиме
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена