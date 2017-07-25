"Там пока западенцы": кто бьется за российскую святыню в центре Иерусалима

Антон Скрипунов

Оказавшись в Иерусалиме, практически каждый россиянин проходит маршрутом, которым Иисуса Христа вели на распятие. Предпоследняя остановка Via Dolorosa (так называется маршрут) — у здания с выбитой золотыми буквами надписью "Александровское подворье".

Внутри, по сравнению с остальными храмами в городе, необычайно тихо. Любого зашедшего сюда встречают сестры милосердия. Они увлеченно рассказывают об истории этого места: оказывается, в русском подворье хранятся две великие святыни христианского мира – Судные врата, через которые Христа вывели на казнь, и большой камень с Голгофы.

Подворье найти не сложно: напротив него расположена большая лютеранская церковь. А буквально через сто метров оказываешься во дворе храма Гроба Господня.

Судя по многочисленным туристическим форумам Александровское подворье широко известно как чуть ли не единственное место на Святой Земле, где можно обвенчаться.

"Связывался с отцом Сергием, который официально отвечает за совершения таинств (венчание одно из них- ред.) в Русской духовной миссии в Иерусалиме. Он сказал, что приезжих они не венчают. Находясь на территории Иерусалимского патриархата, миссия действует только с благословения патриархата. А патриархат, как сказал отец Сергий, благословение на венчание приезжих не дает", — делится информацией на одном из форумов пользователь Борис Воловик.

"Проще всего в Иерусалиме сделать это на Александровском подворье у храма Гроба. Просят 750 долларов", — отвечает ему пользователь под именем Ариадна.

Интернет пестрит предложениями турфирм совершить "Царское венчание возле главных святынь христианства".

Владельцы по праву и по факту

На вопрос, кому сейчас принадлежит здание, сестры милосердия отвечают: "Императорскому православному Палестинскому обществу (ИППО – ред.). Оно управляется общественным советом, в котором множество людей".

Если же в поисковике ввести название организации, появятся два очень похожих сайта с одинаковым логотипом в "шапке". На главной странице одного из них уточняется: "Основано в 1882 году".

"Наше ИППО не умирало. Совет ИППО, в своем большинстве, уехал из России… Для того, чтобы возродить Императорское общество в России нужен император. Мы в свое время, после революции, не отказались от названия "Императорское", а отложили это название до лучших времен, исходя из тактических и юридических соображений. Это было тайное решение Совета ИППО", — утверждает глава "Православного Палестинского общества в Святой Земле" (ППО) Николай Воронцов. Именно эта организация сейчас фактически владеет подворьем.

Согласно данным из открытых источников, глава ППО — уроженец Западной Украины, в 70-х годах прошлого века эмигрировавший в Германию. Возглавляемая им организация управляется из Мюнхена.

Между тем, в Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) утверждают, что настоящая фамилия главы ППО — Гофман, а титул "граф" он присвоил самовольно.

"До недавнего времени люди, много лет знающие в Мюнхене Николая Гофмана, ничего не знали и не знают о его графском титуле. Мне только известно, что он некогда работал на разных ролях на американской радиостанции "Свобода" в Мюнхене. В нашем епархиальном двуязычном журнале "Вестник" и Der Bote он фигурирует как Николай Гофман, а не как Воронцов", — отмечает архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт).

Сам Воронцов-Гофман утверждает, что подворье в 2004 году досталось ему в управление "с громадными долгами" от архимандрита РПЦЗ Антония (Граббе) — тот с 1968 года занимался делами ППО на Святой Земле.

Однако самого Граббе лишили сана еще в 1986 году. Основанием для такого решения синода РПЦЗ стала продажа ряда земель ППО без разрешения церковного начальства.

"Сразу после этого решения в Иерусалиме началось дробление ППО (на две части — ред.). Архимандрит Антоний и его сторонники перестали допускать представителей РПЦЗ на Александровское подворье и в храм Александра Невского", — вспоминает архиепископ Марк.

"Группировка Гофмана, с 2004 года обосновавшаяся в Александровском подворье и обладающая храмом Александра Невского, на наш взгляд, находится там незаконно, потому что не имеет на это никаких юридических прав", — подчеркивает он.

Учредителем ИППО был великий князь Сергей Александрович, брат императора Александра III. В конце XIX века Россия активно приобретала на Святой Земле различную недвижимость, что было вызвано необходимостью размещать где-то многочисленных российских паломников. Организация управляла всеми этими зданиями, которых было несколько десятков. После революции в России ИППО было преобразовано Российское Палестинское общество при Академии наук, и только в 1992 году ему вернули первоначальное название.

"Гофман-Воронцов присвоил себе звание ИППО, хотя юридически ни знак, ни все остальное ему не принадлежит", — сетует Сергей Степашин, глава легитимного ИППО, председателем комитета почетных членов которого является патриарх Кирилл.

"На самом деле там (на подворье — ред.) "западенцы" сейчас", — утверждает Степашин.

Получается, владеющая Александровским подворьем организация не признается ни РПЦЗ, которая управляла частью российского имущества на Святой Земле после революции, ни РПЦ, которая до событий 1917 года совершала там службы.

"Патриарх заинтересован в этом"

В 2015 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился юридически оформить права Российского государства на Александровское подворье: вот уже много лет идет работа по возвращению России имущества, принадлежавшего ей на Святой Земле. Так, в июле после многолетней реставрации в Иерусалиме открылось Сергиевское подворье, возвращенное РФ в 2008 году.

На данный момент, заверяет Степашин, необходимые документы на Александровское подворье, построенное в 1896 году, находятся на рассмотрении в Минюсте Израиля. "Власти Израиля должны выдать документ, где прописано, что это собственность Российского государства. Александр III сам приобретал (землю под строительство – ред.)", — поясняет он. В решении этого вопроса "чрезвычайно заинтересован патриарх Кирилл", который "туда даже не может приехать".

Параллельно ИППО намерено начать работу над возвращением Елизаветинского подворья, в котором сейчас находится израильская тюрьма. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу, по словам Степашина, поставил условие: здание можно только выкупить.

Что же касается Александровского подворья, то там есть наглядная иллюстрация библейской притчи про то, как трудно богатому (или тому, кто делает деньги на обладании святыней) войти в Царство Небесное — как верблюду пролезть в игольные уши: правее арки Судных врат в оставшемся от них фрагменте крепостной стены есть небольшой "лаз", позволявший замешкавшимся путникам попасть в город после того, как ворота на ночь закрывались. Вот эти проходы и назывались "игольными ушами". И сегодня многочисленные посетители подворья, сильно наклонившись, с трудом протискиваются в них, на собственном опыте убеждаясь как узок и неудобен этот единственный путь.