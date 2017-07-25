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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Свыше 75% россиян, слышавших о "Свидетелях Иеговы", поддержали их запрет

08:1725.07.2017
(обновлено: 08:30 25.07.2017)
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© Fotolia / robypangyБиблия Свидетелей Иеговы*. Архивное фотоБиблия Свидетелей Иеговы*. Архивное фото
© Fotolia / robypangy

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более трёх четвертей (76%) россиян, слышавших об организации "Свидетели Иеговы"*, поддерживают решение Верховного суда РФ о признании ее экстремистской и запрете деятельности, большинство относится к ней отрицательно или нейтрально, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Последователь Свидетелей Иеговы на собрании во Франции
© AFP 2017 / Martin Bureau
Евросоюз заступился за запрещенных в России "Свидетелей Иеговы"
Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* из-за признания ее деятельности экстремистской.

"Отрицательное (53%) или безразличное (44%) отношение преобладает среди респондентов, ранее уже слышавших о деятельности "Иеговистов"*, — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Пятая часть респондентов (20%) в ходе опроса сказали, что услышали название организации впервые, четверти опрошенных (27%) знакомо только название. Содержательные ответы выявили негативное или нейтральное отношение: респонденты, характеризуя организацию, говорили о "религиозной секте" (18%), агитации, навязчивом поведении (12%), выманивании денег (6%), "одном из религиозных течений" (10%), раздаче листовок (8%).

"На фоне преобладающего в массовом сознании негативного образа "Свидетелей Иеговы"* решение Верховного суда о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории России нашло поддержку 76% наших сограждан, слышавших о ней. Не согласны с этим только 5%, а 16% остались безразличны к этой новости", — выяснил ВЦИОМ. Большинство (80%) респондентов, ранее слышавших о "Свидетелях Иеговы", считают, что эту организацию нельзя считать религиозной конфессией; обратного мнения придерживаются 11%, эта доля выше среди респондентов в возрасте 18-24 лет (23%), среди атеистов и агностиков (17%), отмечается в материалах опроса.

Социологи уточняют, что "опасения и неприязнь по отношению к представителям той или иной религии, религиозного течения в целом для россиян не характерны". Подобные чувства, по их словам, испытывают только 11% опрошенных, у большинства россиян (84%) их не возникает.

Компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость "Свидетелей Иеговы"* в российских СМИ, за пять лет было зафиксировано более 26 тысяч сообщений. Пик упоминаемости приходится на апрель 2017 года, когда Верховный суд запретил деятельность организации в России.

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что "активность "Свидетелей Иеговы"* не прошла даром" — организация добилась высокого уровня известности среди россиян, однако характер этой известности весьма негативный: "навязчивая агитация на грани, а то — и за гранью обмана". "Не удивительно, что россияне в своем большинстве поддерживают решение о запрете. Примечателен тот факт, что негатив по отношению к "Свидетелям" со стороны неверующих почти столь же высок, как и со стороны представителей прочих религий", — отметил эксперт ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 20-21 июля среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. "Медиалогия" проводила мониторинг и анализ публикаций за период с 24 июля 2012 года по 24 июля 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,5 тысячи источников.

* религиозная организация, признанная экстремистской на территории России

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