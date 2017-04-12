Бывшие "свидетели Иеговы" рассказали суду о тотальном контроле организации

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывшие сторонники "Свидетелей Иеговы" на допросе в Верховном суде РФ заявили о тотальном контроле организации над адептами и подтвердили, что считают ее деятельность экстремистской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд рассматривает иск Минюста о ликвидации главной организации "Свидетелей Иеговы", признании ее деятельности экстремистской и запрете работы.

В среду суд допросили четырех бывших членов "Свидетелей Иеговы", которых в суд вызвал Минюст.

Свидетель из Санкт-Петербурга Наталья Корецкая, которая состояла в организации с 1995 по 2009 годы, заявила, что ее члены "живут в полном тотальном контроле адептов управленческим центром".

"Свидетели Иеговы" формально следят за каноническим соблюдением норм, но на самом деле речь идет о тотальном контроле личной жизни человека — его интимной жизни, образования, работы", — сказала свидетель.

Другой бывший член организации Павел Зверев заявил, что из-за руководителей "Свидетелей Иеговы" он остался без высшего образования.

"В организации считается, что получение высшего образования для интересов организации бесполезно. В результате такого убеждения я остался без образования и страдаю от этого в своей жизнедеятельности", — сказал Зверев.