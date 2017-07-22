В РПЦ раскритиковали опыты американских ученых над священниками

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал попытку американских ученых изучить религиозный опыт с помощью галлюциногенных грибов.

Ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе заявили о начале эксперимента, в ходе которого они намерены дать нескольким десяткам представителей различных религий две мощные дозы псилоцибина. Это вещество содержится в галлюциногенных грибах. Эксперимент проводится для того, чтобы оценить влияние психоделиков на религиозный опыт. В частности, психологи хотят выяснить, сделают ли они религиозных деятелей более уверенными в своей работе и изменится ли у них религиозное мышление.

"Это не имеет никакого отношения к религиозному опыту, даже если в этом эксперименте принимает участие священнослужитель, а опыт, в свою очередь, не имеет ничего общего с галлюцинацией. Есть определенная разница между тем, как ветхозаветные пророки получали откровения от Бога, и ощущениями от приема галлюциногенных средств", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" митрополит Иларион.

Он добавил, что не понимает сути эксперимента и не представляет его возможных результатов. По его словам, на православное понимание религиозного откровения инициатива ученых не окажет никакого влияния.