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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Казахстан не планирует запрещать деятельность "Свидетелей Иеговы"

08:3919.07.2017
(обновлено: 08:42 19.07.2017)
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© Fotolia / robypangyБиблия Свидетелей Иеговы. Архивное фотоБиблия Свидетелей Иеговы. Архивное фото
© Fotolia / robypangy

АСТАНА, 19 июл – РИА Новости. Деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Казахстане запрещать не планируют, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

Последователь Свидетелей Иеговы на собрании во Франции
© AFP 2017 / Martin Bureau
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В России Верховный суд 17 июля признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской. Ранее, 20 апреля, судья ВС РФ Юрий Иваненко постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

"По нашему законодательству все религиозные объединения, зарегистрированные в Казахстане, имеют равные права и равны перед законом. Религиозное объединение "Свидетели Иеговы" является зарегистрированным официально в Казахстане, поэтому оно действует в соответствии с законодательством. Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской, и на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Он отметил, что решением суда в Алма-Ате на три месяца была приостановлена деятельность региональной организации "Свидетелей Иеговы". "Это достаточно мягкая форма, (это было сделано) за то, что в культовых учреждениях, насколько нам известно, не были соблюдены правила антитеррористической защищенности", — сказал министр, отметив, что замечания не были устранены в срок, что и повлекло решение суда.

"Если эти замечания будут устранены, то региональная организация сможет продолжить свою деятельность. В других частях нашей страны эта организация продолжает спокойно работу", — заявил Ермекбаев.

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Религия и мировоззрение
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