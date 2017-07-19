Казахстан не планирует запрещать деятельность "Свидетелей Иеговы"

АСТАНА, 19 июл – РИА Новости. Деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Казахстане запрещать не планируют, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

В России Верховный суд 17 июля признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской. Ранее, 20 апреля, судья ВС РФ Юрий Иваненко постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

"По нашему законодательству все религиозные объединения, зарегистрированные в Казахстане, имеют равные права и равны перед законом. Религиозное объединение "Свидетели Иеговы" является зарегистрированным официально в Казахстане, поэтому оно действует в соответствии с законодательством. Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской, и на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

Он отметил, что решением суда в Алма-Ате на три месяца была приостановлена деятельность региональной организации "Свидетелей Иеговы". "Это достаточно мягкая форма, (это было сделано) за то, что в культовых учреждениях, насколько нам известно, не были соблюдены правила антитеррористической защищенности", — сказал министр, отметив, что замечания не были устранены в срок, что и повлекло решение суда.

"Если эти замечания будут устранены, то региональная организация сможет продолжить свою деятельность. В других частях нашей страны эта организация продолжает спокойно работу", — заявил Ермекбаев.