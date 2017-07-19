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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Степашин продолжит работу над возвращением РФ собственности на Святой земле

01:3419.07.2017
(обновлено: 01:37 19.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИерусалим. Архивное фотоИерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИЕРУСАЛИМ, 19 июл — РИА Новости. Россия продолжит работу над возвращением утраченной собственности на Святой земле, не останавливаясь на Сергиевском подворье, которое во вторник торжественно открылось после реставрации, дал понять глава Императорского православного палестинского общества, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Сергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Возвращение на Святую землю: в Иерусалиме открыли Сергиевское подворье

В его ближайших планах — юридическое оформление прав РФ на Александровское подворье, в более отдаленных — выкуп у Израиля Елизаветинского подворья. Как и Сергиевское подворье, создавшее прецедент успешной реституции, оба исторических здания находятся в Иерусалиме.

"Пока речь идет об Александровском подворье, о его регистрации, оформлении в собственность, но есть задумки по Елизаветинскому подворью. Тем более в свое время этот вопрос обсуждался с властями Израиля, однако здесь нужны большие средства", — сказал РИА Новости Степашин.

Возглавляемое им ИППО — старейшая некоммерческая организация России, которая еще до революции покупала земли в Палестине, строила странноприимные дома, иную инфраструктуру для обслуживания православных паломников и в последние десятилетия возвращается к прежним направлениям деятельности.

Александровское подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Степашин: "западенцы" захватили Александровское подворье в Иерусалиме

Упомянутое Степашиным Елизаветинское подворье было возведено ИППО в конце XIX века для размещения соотечественников, шедших поклониться святыням христианства. После образования Израиля здание было передано Советскому Союзу, который в 1964 году продал его за цитрусовые и текстиль, включив в печально известную "апельсиновую сделку". Сейчас в подворье, соседствующем с Троицким собором, площадью Москвы и Русской духовной миссией, квартирует полицейский участок и следственный изолятор, который пользуется недоброй славой среди палестинцев.

"Мне бы очень хотелось, чтобы, когда выходишь из Сергиевского подворья и видишь колючую проволоку над Елизаветинским подворьем, чтобы ее там больше не было. Не сегодня, конечно. Я понимаю, что это сложный процесс", — сказал Степашин, выступая на открытии Сергиевского подворья, еще одного странноприимного дома, который в 2008 году вернулся к России.

Иная ситуация с Александровским подворьем — единственным русским объектом, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположен "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" — узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ИППО: Россия вернет себе Елизаветинское подворье в Иерусалиме

Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.

Степашин не впервые говорит о намерении юридически оформить права России на Александровское подворье, ссылаясь на соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Нам важно не заполучить его (подворье — ред.) — оно и так не является израильской собственностью — а получить удостоверение о праве собственности", — говорил Степашин в июне на встрече со студентами и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

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Религия и мировоззрение
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