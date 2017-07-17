В России снимут документальный фильм "Ложь Матильды"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Съемки документального фильма "Ложь Матильды", призванного "развенчать мифы" вокруг личности Николая II, начнутся на следующей неделе, рассказал журналистам режиссер-кинодокументалист Сергей Алиев.
"Сценарий ("Лжи Матильды". — Прим. ред.) дописывается. К концу текущей недели мы эту работу закончим. Съемки начнутся на следующей неделе и будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге", — рассказал Алиев.
По его словам, фильм будет длиться примерно час. Бюджет картины режиссер оценил как "небольшой, несколько миллионов рублей". Помогать в съемках, по словам Алиева, будет команда режиссера Юрия Рязанова, выпустившего недавно мультфильм "Сказ о Петре и Февронии".
Алиев отметил, что сейчас ведутся переговоры с представителями некоторых федеральных каналов о трансляции картины, которая должна выйти в первой половине сентября. Если они окончатся неудачно, ленту могут выложить в интернет.
Как отметил режиссер, по указанным вопросам в фильме выскажутся несколько историков, в частности Петр Мультатули и Александр Нотин. Также в картину планируется включить видеомонологи о Николае Втором актеров Андрея Мерзликина, Алексея Нилова, депутата Виталия Милонова, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. По словам депутата, комиссия заключила, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.