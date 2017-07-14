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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Ученые раскрыли главную тайну Туринской плащаницы

13:3814.07.2017
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© РИА Новости / Юлия МаковейчукПерейти в фотобанкТуринская плащаницаТуринская плащаница
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Новое исследование Туринской плащаницы, выполненное при помощи современных электронных микроскопов, подтвердило подлинность оставленных на ней следов крови, пишет издание La Stampa со ссылкой на исследование.

Туринская плащаница представляет собой кусок ткани, в который, как считается, было завернуто тело Христа после смерти. Вопрос о подлинности артефакта более ста лет не дает покоя научному сообществу. Одни считают, что в ткань действительно завернули мертвого человека, другие называют следы крови на ткани средневековой мистификацией.

"С помощью электронных микроскопов и широкоугольных рентгеновских микроскопов мы выполнили атомно-силовую микроскопию. Благодаря этому, мы впервые изучили наномасштабные свойства древесного волокна, взятого из Туринской плащаницы", — рассказывает руководитель исследования Эльвио Карлино, профессор Института кристаллографии в Бари.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Исследование показало, что ткань плащаницы содержит наночастицы креатинина с элементами поврежденного минерала ферригидрита, присущего ферритину — белку, с помощью которого в организме запасается железо. По словам профессора Джулио Фанти из Университета Падуи, этот факт показывал, что "своеобразная структура, размер и распределение наночастиц не могут быть артефактами, наносимыми в течение столетий на ткань Плащаницы".

Вывод исследователей, по словам Карлино, "основан на результатах  атомно-силовой микроскопии и ссылается на недавние медицинские исследования пациентов, которые страдали от сильной политравмы и пыток".

"Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, зафиксировали факт больших страданий, жертва которых затем была завернута в погребальную ткань. Эти результаты могут быть обнаружены только с помощью новейших недавно методов в области электронной микроскопии", — заключает профессор.

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Религия и мировоззрение
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