Чувствую свет: в Петербург привезли мощи святого Николая

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мощи одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца, впервые в истории привезенные в Россию, доставили утром в четверг из Москвы в Петербург. К Александро-Невской лавре выстроилась многометровая очередь, ожидание в которой длится около часа. Поцелуй святыни в одно касание — и паломников стремительно провожают к выходу, на глазах у многих слезы.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находились в храме Христа Спасителя.

Подвиг с утра

Ковчег с реликвией привезли в Петербург утром, но ещё до его прибытия у Троицкого собора собралась очередь паломников длиной в несколько сотен метров.

Паломница Екатерина приехала из Брянска, остановилась у родственников и отправилась в лавру с самого утра. Очередь она заняла около 7 часов утра. "Приехала помолиться святителю Николаю, просить у него святых молитв. Помолиться о мире, о здоровье близких, о спасении души нашей", — говорит она.

Екатерина рассказывает, что ее родные "тоже ждали прибытия мощей, но сейчас ещё на работе, а скоро должны подойти". Настрой у паломницы, как и у всех ее соседей по очереди, серьезный. "Мы все будем стоять до последнего, пока не войдём в собор. Не пройдем сегодня, значит завтра придем. Но, конечно, очень-очень надеемся на лучшее", — улыбается Екатерина.

Паломники говорят, что скоротать часы в очереди помогает молитва. "Стоять здесь, чтобы приложиться к святыне — это подвиг. Помните, как Иоанн Златоуст говорил, что христианин — это воин, который вечно в строю. А без мужества воину победы не видать", — говорит паломник Александр.

Многие в очереди заранее подготовились к жаркому дню, взяв зонтики и головные уборы.

Начали раньше

Первых паломников пустили в собор ещё во время праздничной литургии около 11 утра, несмотря на то что официально допуск паломников к святыне планировался в 16 часов дня.

Около полудня жара усилилась, некоторые в очереди начали нервничать, опасаясь, что могут не успеть приложиться к святыне. К общей радости поклониться мощам начали пускать за два часа до запланированного срока, около 14 часов.

Колонну желающих приложиться к реликвии начали формировать в Чернорецком переулке. Здесь выставлены оранжевые ограждения, из которых образовался коридор, ведущий через мостик реки Монастырка к собору. По ходу движения очереди установлены скамейки, где могут отдохнуть женщины и дети.

Организаторы разбивают очередь на группы, чтобы избежать давки.

Спустя некоторое время после открытия отрезок пути от Чернорецкого переулка до набережной Монастырки можно преодолеть за пару минут. Затор происходит у моста, но и здесь ждать приходится недолго — не больше десяти минут.

"Мои родственники в столице стояли к мощам девять часов. А здесь я встала в очередь 20 минут назад, и уже недалеко от храма", — говорит Елизавета, ожидающая своей очереди к реликвии.

А 13-летний Сергей не скрывает, что оказался в очереди к святыне по настойчивой просьбе своей мамы.

"В церковь я хожу. Но не то чтобы часто. Но сюда надо, попросить есть о чем, — солидно рассуждает он, — чтобы здоровье у всех было. И чтобы в церковь все ходили, без напоминаний".

Многие из пришедших держат в руках молитвословы, жития святых, иконы. "Это помогает, — улыбается одна из женщин. — Взяла для поддержания духа, думала весь день стоять придется, а сейчас, думаю, не больше часа все займёт".

У храма продают монастырский хлеб, в отдельной палатке посетители покупают иконы и церковные свечи. Волонтеры раздают памятки с информацией о пребывании реликвии в северной столице.

Вторая пробка на пути колонны — у рамок металлоискателей рядом со входом в собор, где полиция проверяет сумки: требования безопасности жесткие.

Третья остановка — у широких ступеней собора, сюда запускают группами. Но и тут задержка меньше пяти минут.

Отдельная социальная очередь для родителей с маленькими детьми и паломников с ограниченными возможностями движется ещё быстрее. Неизменно приветливые волонтеры помогают им пройти к святыне через отдельный вход в собор, работают очень оперативно.

Поцелуй в одно касание

"Крестимся заранее, помаду стираем", — уговаривают посетителей волонтеры внутри храма.

Здесь тоже все происходит быстро, поцелуй святыни "в одно касание" — и паломника стремительно провожают к выходу, вручая бумажную иконку.

Несмотря на скорость, прикосновение к святыне оставляет след в душе у многих.

"Я чувствую свет, — говорит паломница Татьяна, — и не могу сдержать слез. А это верный знак, что меня там услышали".

С 14 до 27 июля поклониться святым мощам в Петербурге можно будет с 7.00 до 22.00.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул папскую базилику итальянского Бари. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться мощам святого Николая, но для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры.