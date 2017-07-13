США
13.0713 июля20:02МСК
USD60.18-0.44
EUR68.81-0.64
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Чувствую свет: в Петербург привезли мощи святого Николая

19:5913.07.2017
(обновлено: 20:00 13.07.2017)
0110
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБогослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая ЧудотворцаБогослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мощи одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца, впервые в истории привезенные в Россию, доставили утром в четверг из Москвы в Петербург. К Александро-Невской лавре выстроилась многометровая очередь, ожидание в которой длится около часа. Поцелуй святыни в одно касание — и паломников стремительно провожают к выходу, на глазах у многих слезы.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находились в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВерующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Подвиг с утра

Ковчег с реликвией привезли в Петербург утром, но ещё до его прибытия у Троицкого собора собралась очередь паломников длиной в несколько сотен метров.

Паломница Екатерина приехала из Брянска, остановилась у родственников и отправилась в лавру с самого утра. Очередь она заняла около 7 часов утра. "Приехала помолиться святителю Николаю, просить у него святых молитв. Помолиться о мире, о здоровье близких, о спасении души нашей", — говорит она.

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Ковчег с мощами Николая Чудотворца внесли в Александро-Невскую лавру

Екатерина рассказывает, что ее родные "тоже ждали прибытия мощей, но сейчас ещё на работе, а скоро должны подойти". Настрой у паломницы, как и у всех ее соседей по очереди, серьезный. "Мы все будем стоять до последнего, пока не войдём в собор. Не пройдем сегодня, значит завтра придем. Но, конечно, очень-очень надеемся на лучшее", — улыбается Екатерина.

Паломники говорят, что скоротать часы в очереди помогает молитва. "Стоять здесь, чтобы приложиться к святыне — это подвиг. Помните, как Иоанн Златоуст говорил, что христианин — это воин, который вечно в строю. А без мужества воину победы не видать", — говорит паломник Александр.

Многие в очереди заранее подготовились к жаркому дню, взяв зонтики и головные уборы.

Начали раньше

Первых паломников пустили в собор ещё во время праздничной литургии около 11 утра, несмотря на то что официально допуск паломников к святыне планировался в 16 часов дня.

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Почти два миллиона человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

Около полудня жара усилилась, некоторые в очереди начали нервничать, опасаясь, что могут не успеть приложиться к святыне. К общей радости поклониться мощам начали пускать за два часа до запланированного срока, около 14 часов.

Колонну желающих приложиться к реликвии начали формировать в Чернорецком переулке. Здесь выставлены оранжевые ограждения, из которых образовался коридор, ведущий через мостик реки Монастырка к собору. По ходу движения очереди установлены скамейки, где могут отдохнуть женщины и дети.

Организаторы разбивают очередь на группы, чтобы избежать давки.

Спустя некоторое время после открытия отрезок пути от Чернорецкого переулка до набережной Монастырки можно преодолеть за пару минут. Затор происходит у моста, но и здесь ждать приходится недолго — не больше десяти минут.

"Мои родственники в столице стояли к мощам девять часов. А здесь я встала в очередь 20 минут назад, и уже недалеко от храма", — говорит Елизавета, ожидающая своей очереди к реликвии.

А 13-летний Сергей не скрывает, что оказался в очереди к святыне по настойчивой просьбе своей мамы.

"В церковь я хожу. Но не то чтобы часто. Но сюда надо, попросить есть о чем, — солидно рассуждает он, — чтобы здоровье у всех было. И чтобы в церковь все ходили, без напоминаний".

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Москве из храма Христа Спасителя вынесли мощи Николая Чудотворца

Многие из пришедших держат в руках молитвословы, жития святых, иконы. "Это помогает, — улыбается одна из женщин. — Взяла для поддержания духа, думала весь день стоять придется, а сейчас, думаю, не больше часа все займёт".

У храма продают монастырский хлеб, в отдельной палатке посетители покупают иконы и церковные свечи. Волонтеры раздают памятки с информацией о пребывании реликвии в северной столице.

Вторая пробка на пути колонны — у рамок металлоискателей рядом со входом в собор, где полиция проверяет сумки: требования безопасности жесткие.

Третья остановка — у широких ступеней собора, сюда запускают группами. Но и тут задержка меньше пяти минут.

Отдельная социальная очередь для родителей с маленькими детьми и паломников с ограниченными возможностями движется ещё быстрее. Неизменно приветливые волонтеры помогают им пройти к святыне через отдельный вход в собор, работают очень оперативно.

Поцелуй в одно касание

"Крестимся заранее, помаду стираем", — уговаривают посетителей волонтеры внутри храма.

Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мощи Николая Чудотворца в Москве: чего не ожидали верующие в последний день

Здесь тоже все происходит быстро, поцелуй святыни "в одно касание" — и паломника стремительно провожают к выходу, вручая бумажную иконку.

Несмотря на скорость, прикосновение к святыне оставляет след в душе у многих.

"Я чувствую свет, — говорит паломница Татьяна, — и не могу сдержать слез. А это верный знак, что меня там услышали".

С 14 до 27 июля поклониться святым мощам в Петербурге можно будет с 7.00 до 22.00.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул папскую базилику итальянского Бари. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться мощам святого Николая, но для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры.

Священнослужители несут ковчег с мощами Николая Чудотворца в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена