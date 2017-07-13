Ковчег с мощами Николая Чудотворца внесли в Александро-Невскую лавру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца торжественно внесли в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Почетный караул принял ковчег из рук доставивших его священнослужителей, под колокольный звон его установили на специальные носилки и понесли в Троицкий собор с крестным ходом. Святыню внесли на территорию монастыря через святые врата под торжественные песнопения священнослужителей во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

С самого утра к храму, где сегодня с 16 часов откроется доступ к мощам, выстроилась очередь паломников, в ней уже более тысячи человек.

С 14 июля по 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 07.00 до 22.00. На пути движения паломников к собору будут работать автолавки с выпечкой, чаем и кофе, паломников обеспечат бесплатной водой, будут установлено порядка сотни биотуалетов.

У лавры постоянно дежурят две бригады скорой помощи. В районе монастыря работают около 500 волонтеров. Для оперативного решения возникающих у паломников вопросов с сегодняшнего дня действует "горячая линия".

Ранее ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари (Италия). Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.