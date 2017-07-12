Почти два миллиона человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 1,8 миллиона человек поклонились мощам святого Николая Чудотворца в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента национальной политики в среду.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая. С 22 мая к ним открылся доступ в храме Христа Спасителя, 13 июля они прибудут в Санкт-Петербург.

"Свыше 1,8 миллиона человек", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, сколько человек поклонились мощам за весь период их нахождения в Москве.

При этом представитель департамента отметила, что данная цифра неокончательна, поскольку паломников будут пускать к мощам примерно до полуночи.