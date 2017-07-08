Патриарх Кирилл прибыл в Великий Новгород с первосвятительским визитом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в субботу в Великий Новгород с первосвятительским визитом.

Свой визит в Новгород предстоятель начал с посещения Свято-Юрьева мужского монастыря. По данным патриаршей пресс-службы, в субботу вечером патриарх также совершит богослужение в Софийском кафедральном соборе Великого Новгорода и посетит Варлаамо-Хутынский монастырь, а утром 9 июля — совершит Божественную литургию в Николо-Вяжищском ставропигиальном женском монастыре.

Предстоятель Русской православной церкви посетит 8-12 июля Новгородскую и Санкт-Петербургскую митрополию, а также Валаамский монастырь в Карелии.

В понедельник, 10 июля, патриарх Кирилл прибудет на Валаам, где проведет заседание попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря и откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В день основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля патриарх совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

В последний день своего визита по северо-западным регионам России, 12 июля — в день памяти апостолов Петра и Павла, глава Русской церкви, по традиции, совершит богослужение в соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.