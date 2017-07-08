Митрополит Иларион "мечтает" о продолжении мультфильмов про Винни

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Продолжение знаменитой советской мультипликационной трилогии о Винни-Пухе и его друзьях вызвало бы "огромный успех" у зрительской аудитории, и, возможно, отечественным мультипликаторам нужно об этом подумать, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", иерарх Русской церкви обсудил с ведущей недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с российскими мультипликаторами. По словам митрополита Илариона, в политике государства в отношении детей сейчас можно видеть "множество отрадных явлений".

"Говоря о мультфильмах, я прежде всего хотел бы выразить надежду и поделиться своей давней мечтой — чтобы когда-нибудь было продолжено создание мультфильмов о Винни-Пухе. В советское время вся страна смотрела эти три мультфильма, но в книге "Винни-Пух" гораздо больше сюжетов; если бы наши мультипликаторы обратились к ней снова и создали следующие серии этого сериала, я думаю, что они имели бы огромный успех", — сказал митрополит Иларион.

Режиссер анимационных фильмов "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости" и "Винни-Пух и день забот" Федор Хитрук в 1976 году получил Государственную премию СССР. Все три мультфильма имели большой успех и регулярно показывались по центральному телевидению, песни к ним неоднократно выпускались на грампластинках и других носителях.