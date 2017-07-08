РПЦ: Десятилетие детства поднимет уровень духовного воспитания школьников

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президентская программа "Десятилетие детства" даст шанс всем российским школьникам получить не только качественное образование, но и соответствующее духовное воспитание, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ "Десятилетия детства". Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.

"Я вижу, насколько не хватает нашим детям самых элементарных знаний о религии. И мне, честно говоря, до сих пор не понятно, почему в наших школах религиозные предметы не могут преподавать священники или представители, уполномоченные другими конфессиями, почему этот культурологический предмет — основы православной культуры или основы исламской культуры, должен преподаваться светским человеком, который часто имеет поверхностные знания об этом предмете?" — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, в Австрии, где на протяжении шести лет он возглавлял Венскую кафедру РПЦ, православный священник может прийти в светскую школу и рассказать детям из православных семей об этой религии. В России такое пока невозможно, но митрополит Иларион заявил, что надеется на перемены — их, в частности, может принести подписанный в мае указ о проведении в России "десятилетия детства".

"Думаю, что церковь никогда еще никому не повредила, а знания о религиозных традициях сегодня как никогда важны. Мне хотелось бы выразить надежду на то, что в рамках программы "десятилетия детства" или в рамках каких-либо иных программ этот вопрос будет решен", — заключил глава ОВЦС.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.