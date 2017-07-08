МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Широко обсуждаемые в интернете и СМИ истории о дорогих машинах духовенства не имеют ничего общего с подлинным служением Церкви, которое заключается в восстановлении семей и даровании людям радости и смысла жизни, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"К сожалению, очень часто люди обращают внимание на какие-то внешние мелочи, на всякую внешнюю мишуру, и забывают самое главное — то, что Церковь миллионам людей дает смысл жизни, радость и счастье, что она способна восстановить разрушенные семьи. Церковь в этом мире совершает чудеса. Вот если бы на это обращали больше внимания, то, я думаю, что всем было бы лучше: и Церкви было бы спокойнее отнести свое служение в обществе, и общество бы не лихорадило от подобного рода высказываний и обвинений", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале " Россия-24 ".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей не ездить на дорогих автомобилях, даже если таковые являются подарками. Предстоятель РПЦ отметил, что когда у храмов "целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию".

По словам митрополита Илариона, большинство священников, особенно служащие в сельской местности, передвигаются либо на самых недорогих автомобилях, либо общественным транспортом. "В случае, когда что-либо в поведении или облике священнослужителя вызывает у людей соблазн, он должен отказаться от этого и пожертвовать собственным комфортом", — считает глава ОВЦС.

Также он отметил, что главным критерием в оценке деятельности того или иного священника или архиерея должно стать его служение Богу и людям.