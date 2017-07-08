В Британии имама приговорили к 13 годам тюрьмы за педофилию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Королевский суд Кардиффа приговорил имама местной мечети к 13 годам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в ходе религиозных занятий, сообщает издание Independent.

По данным газеты, 81-летний Мохаммед Хаджи Саддик (Mohammed Haji Saddique) заставлял учениц садиться перед ним и читать строки из Корана, в это время он к ним домогался.

Как сообщается, Саддик преподавал в мечети Кардиффа более 30 лет. Суд признал его виновным в 14 преступных эпизодах: шести случаях непристойных нападений и восьми случаях сексуальных домогательств, которые были зафиксированы в период с 1996 по 2006 год.

В свою очередь, сам имам отрицает свою вину и называет выдвинутые обвинения "заговором" других прихожан мечети. Он преподавал ученикам начальной школы уроки Корана четыре раза в неделю.