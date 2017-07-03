РПЦ: у комиссии по изучению "екатеринбургских останков" нет приоритетов

Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск

Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Церковная комиссия по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, не поддерживает ни одну из версий в рамках дела об убийстве членов царской семьи и добивается исключительно объективности исследования, заявил в понедельник в интервью РИА Новости секретарь комиссии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

После совещания в Даниловом монастыре, которое прошло в середине июня с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителей Следственного комитета РФ и членов церковной комиссии, в РПЦ заявили о намерении просить разрешения СК на публикацию тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена. По данным епископа Тихона, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено.

"Хочу подчеркнуть: задачей церковной комиссии, секретарем которой я являюсь, не является поддержка той или иной версии относительно екатеринбургских останков. Наша задача — лишь поддержать все объективные и проверяемые исследования по всем многочисленным вопросам, остающимся и у Церкви, и у ученых относительно проблемы идентификации екатеринбургских останков, независимо от того, какой версии придерживаются эксперты Следственного комитета и независимые эксперты", — сказал Шевкунов.

После этого все материалы, добавил он, должны стать "предметом широкого обсуждения как в научных кругах, так и в кругах общественности, в первую очередь — православной общественности". "Никаких приоритетов, никаких заранее предрешенных решений у церковной комиссии нет и быть не может, иначе мы теряем главную нашу задачу – объективность исследования", — заверил собеседник агентства.

Секретарь церковной комиссии напомнил, что патриарх Кирилл обратил особое внимание на "необходимость самого серьезного изучения и анализа всех аргументов и той, и другой стороны дискуссии". "Мы готовимся провести целый ряд конференций, круглых столов с участием этих сторон, где всем будет предоставлена возможность публично и аргументированно высказать свою позицию", — сообщил епископ Тихон.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

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