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Интервью

Епископ Тихон: данные по "екатеринбургским останкам" разрешено обнародовать

17:0003.07.2017
(обновлено: 17:11 03.07.2017)
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© РИА Новости / Георгий КуролесинПерейти в фотобанкПредседатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон ШевкуновПредседатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Секретарь Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов в интервью РИА Новости рассказал о последних результатах взаимодействия представителей Русской церкви со Следственным комитетом РФ в деле об убийстве семьи последнего российского императора Николая II. Беседовал Сергей Стефанов.

— Владыка, после совещания в Даниловом монастыре, которое прошло в середине июня с участием патриарха Кирилла, представителей Следственного комитета РФ и членов церковной комиссии, Вы сообщили о том, что было решено просить разрешения СК на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена. Получен ли к настоящему времени ответ из Следственного комитета, какая-то реакция на обращение представителей Русской православной церкви?

Свято-Данилов монастырь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Главе СК и патриарху доложили о ходе экспертизы останков царской семьи

— Да, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено. Как только будут заканчиваться те или иные экспертизы, мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи.

— Можно ли после проведенных исследований утверждать, что найденные в 1991 году близ Екатеринбурга останки действительно принадлежат членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям?

— Хочу подчеркнуть: задачей церковной комиссии, секретарем которой я являюсь, не является поддержка той или иной версии относительно "екатеринбургских останков". Наша задача — лишь поддержать все объективные и проверяемые исследования по всем многочисленным вопросам, остающимся и у церкви, и у ученых относительно проблемы идентификации "екатеринбургских останков", — независимо от того, какой версии придерживаются эксперты Следственного комитета и независимые эксперты.

Император Николай II с семьей
© Фото : Public domain
Расстрел российского императора Николая II и членов его семьи
Затем все это должно стать предметом широкого обсуждения как в научных кругах, так и в кругах общественности, в первую очередь — православной общественности. Никаких приоритетов, никаких заранее предрешенных решений у церковной комиссии нет и быть не может, иначе мы теряем главную нашу задачу — объективность исследования.

Поэтому мы уже сейчас разворачиваем дискуссию на все темы, касающиеся убийства царской семьи и идентификации "екатеринбургских останков" на церковном портале Православие.ру. Главное, чтобы статьи, публикации имели научный, доказательный характер.

— Недавно в Москве прошла конференция церковной общественности, в ходе которой некоторые из участников заявили о том, что даже если будут представлены все доказательства подлинности "екатеринбургских останков ", они все равно не признают их принадлежащими царской семье. Каково Ваше отношение к подобным заявлениям?

— Среди участников этой конференции было немало людей, долгие годы серьезно занимающихся данной темой. Эти люди, конечно, не делали столь радикальных заявлений, но у них есть совершенно определенная, заслуживающая самого серьезного внимания позиция, которую совершенно необходимо не просто учитывать, а изучать. Так же, как и позицию тех, кто утверждает, что именно "екатеринбургские останки" являются останками зверски убитой в 1918 году царской семьи.

Фотография Николая II, сделанная после его отречения в марте 1917 года и ссылки в Сибирь
© Фото : Library of Congress
Отречение императора Николая II от престола

Еще раз повторю: в напутствии к работе нашей церковной комиссии святейший патриарх Кирилл особо подчеркнул необходимость самого серьезного изучения и анализа всех аргументов и той, и другой стороны дискуссии. Мы готовимся провести целый ряд конференций, круглых столов с участием этих сторон, где всем будет предоставлена возможность публично и аргументированно высказать свою позицию.

— Можно ли сейчас что-то сказать относительно подлинности найденных в 2007 году недалеко от места первого захоронения предполагаемых останков цесаревича Алексия и княжны Марии?

— Все сказанное выше полностью относится и к останкам, найденным в Поросенковом логу.

 

 

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