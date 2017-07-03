СК разрешил публиковать результаты экспертиз по екатеринбургским останкам

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Русская православная церковь получила разрешение от Следственного комитета РФ на публикацию материалов следствия по делу об убийстве членов царской семьи, экспертиза по которым завершена, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

После совещания в Даниловом монастыре, которое прошло в середине июня с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителей СК РФ и членов церковной комиссии, в РПЦ заявили о намерении просить разрешения СК на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена.

"На сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено. Как только будут заканчиваться те или иные экспертизы, мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи", — сказал епископ Тихон.

Он уточнил, что материалы будут публиковаться на церковном портале "Православие.ру". "Главное, чтобы статьи, публикации имели научный, доказательный характер", — добавил собеседник агентства.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Полный текст интервью с епископом Тихоном (Шевкуновым) будет опубликован в ближайшее время на сайте РИА Новости www.ria.ru.