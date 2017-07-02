Митрополит Иларион прокомментировал "смертный приговор" ЕСПЧ Чарли Гарду

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека и других судебных инстанций в отношении страдающего редким генетическим заболеванием 10-месячного Чарли Гарда из Великобритании, которому вынесли смертный приговор вопреки воле его родителей, является "чудовищным", заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По мнению английских врачей, сейчас ребенок находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Специалисты из клиники Грэйт-Осмонд-Стрит считают, что необходимо отключить 10-месячного Чарли Гарда от систем жизнеобеспечения. При этом ребенка, который не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться, готовы были принять американские медики и провести курс экспериментальной терапии. Для оплаты лечения мальчика в США его родителями и неравнодушными людьми было собрано более миллиона фунтов стерлингов, однако госпиталь Грэйт-Осмонд-Стрит обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка. В минувший вторник ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей, постановив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьезные страдания.

"В случае с Чарли Гардом есть и врачи в США, готовые взяться за его лечение, есть и финансовые средства. Несмотря на это, суд принял решение, что в "лучших интересах ребенка" отключить его от аппарата жизнеобеспечения, оказать паллиативную помощь и "дать достойно умереть". Современная западная цивилизация постулирует, что человеческая жизнь является абсолютной ценностью, но при этом во многих странах лишение жизни тяжелобольных людей, в том числе детей, становится узаконенной реальностью", — говорится в заявлении митрополита Илариона, опубликованном в воскресенье на сайте ОВЦС.

Представитель Русской православной церкви назвал происходящее "насилием над совестью родителей, издевательством над ними, садизмом, окрашенным в гуманистические тона".

"Чудовищное решение Европейского суда по правам человека продемонстрировало глубочайший кризис самого понятия защиты прав человека. Теперь право на жизнь уступает место праву на смерть. Выражаю надежду на то, что родители Чарли Гарда получат возможность предоставить своему ребенку то лечение, которое они считают правильным. Молюсь, чтобы они смогли перенести постигшие их страшные испытания", — говорится в заявлении.