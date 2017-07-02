В польском городе Гожув-Велькопольски горит собор XIII века

ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Старинный собор горит в польском городе Гожув-Велькопольски, сообщил журналистам представитель местной пожарной охраны Дариуш Шимура.

"Несколько десятков пожарных расчетов ликвидируют пожар, который вспыхнул в башне старого собора в Гожуве-Великопольски", — рассказал Шимура.

Он отметил, что пожар начался еще в субботу вечером, а к настоящему времени локализован и больше не распространяется. Пожарные уточнили, что в крыше собора пришлось сделать небольшое отверстие, чтобы подавать через него воду и пену.

"Этот драматический пожар одного из самых ценных памятников XIII века. Драма для жителей всего нашего региона, всей нашей епархии", — сказал местный воевода Владислав Дайчак.

​Вокруг собора спасатели организовали обширную зону безопасности. "Чем дольше пожар будет длиться, тем эта конструкция будет более опасна", — подчеркнули пожарные.

В пожарной службе нет информации о пострадавших от пожара. Как предполагают спасатели, пожар мог возникнуть между последним и предпоследним этажами башни. Его причина неизвестна. Тушение носит сложный характер, так как башня собора имеет около 40 метров в высоту.

​Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы считается одним из символов Гожува-Велькопольски. Храм, расположенный в самом центре города, является самым ценным памятником его истории и важным местом для верующих епархии. Точная дата начала строительства костела неизвестна. Первое косвенное упоминание о его существовании датируется 1297 годом. Ранг кафедрального собора храм приобрел в 1946 году.