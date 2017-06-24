Пресс-секретарь патриарха объяснил, почему люди стоят в очередях к мощам

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Принесение в Россию из Италии мощей Николая Чудотворца является "акцией миссионерства и просвещения", а длинные очереди паломников к мощам обусловлены "радостью от встречи со святым как с живым человеком" в православии, заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников.

С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Важна сама по себе встреча человека со святым. Она всегда в традиции нашей веры, в традиции православия. Это радость встречи со святым как с живым человеком, точнее — с живым человеком, потому что святой от нас отделен, как и, собственно, любой человек, который умер… этой тонкой перегородкой жизни и смерти, а в действительности у Бога все живы", — заявил Волков в эфире радиостанции "Вести FM", говоря о том, с чем он связывает длинные многочасовые очереди к храму Христа Спасителя.

По словам пресс-секретаря патриарха, эта "радость встречи со святым через его мощи" есть "очень важная составляющая нашей веры, которая дает человеку утешение, упование и возможность как-то правильным образом двигаться дальше вперед в жизни". Люди в очереди, добавил он, также "получают радость взаимного общения и, по многотысячным отзывам, с огромным воодушевлением проводят эти несколько — три, четыре, пять, даже десять — часов в очереди".

Отвечая на вопрос о том, почему люди идут именно в храм Христа Спасителя, когда в нескольких других московских храмах также есть частицы мощей святителя Николая, Волков заметил, что "человеку важна именно сопричастность конкретно этой истории".

"В этом есть и духовная, и чисто человеческая составляющая, в этом нет ничего плохого, неправильного или неестественного. И очень хорошо, что у человека возникает потребность приобщиться именно к этой части мощей святого… Человеку важно ощущать вот эту связь между собой и тем святым Николаем, мощи которого там, в далеком Бари. Каждый русский человек знает, что там он получит помощь, если туда приедет, и знает, что, совершив здесь усилие над собой, отстояв в этой многочасовой очереди, он получит от святого просимое. И ради этого он туда идет, сделав усилие, совершает над собой некоторый подвиг", — отметил Волков.

Он подчеркнул, что приход к мощам святителя есть "факт встречи с живым святым, а через него — факт встречи с Богом". "Если хотите, можете назвать эту акцию акцией миссионерства и просвещения. Потому что этот миллион людей, который пришел, — это уже какая-то существенная часть нашего общества… Это уже люди скорее церковные, чем нецерковные, которые, так или иначе, почему бы они ни пришли к мощам, какой-то опыт встречи с Церковью уже получили. И слава богу, мы этому очень радуемся", — заключил пресс-секретарь патриарха.