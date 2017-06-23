Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонился уже 1 миллион паломников

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Мощам святителя Николая Чудотворца в Москве с 22 мая поклонился уже 1 миллион паломников, сообщает в пятницу официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"На сегодняшний день, по информации оперативного штаба, количество паломников из разных регионов России и стран зарубежья, поклонившихся мощам святителя Николая, достигло 1 миллиона человек. По статистике, из СНГ чаще всего приезжают паломники из Украины и Белоруссии. Автобусным сообщением, в основном, пользуются группы из европейской части России, причем южные регионы и Крым не уступают по количеству Центральному федеральному округу", — говорится в сообщении.

По данным штаба, храм Христа Спасителя уже посетили верующие из 142 епархий Русской православной церкви, за месяц пребывания святыни в Москве в столицу организованно прибыло порядка 2500 автобусов. Есть паломники из дальних регионов, которые прибывают на поездах и самолетах. Отдельной статистики штаб по ним не ведет, но консультирует, как лучше добраться до столицы.

"Наибольшее количество паломников из регионов приходится именно на субботу. Волонтеры и оперативные службы города каждую субботу принимают до 500 автобусов. В обычный будний день их число не превышает 100", — сообщается на сайте.

В последнюю неделю пребывания мощей святителя в Москве оперативный штаб прогнозирует "увеличение в разы количества верующих". Так, в последнюю субботу 8 июля ожидается единовременное прибытие порядка 800 автобусов из регионов.