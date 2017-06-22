Глава МИД Австрии предложил закрыть детские сады для мусульман

Дети беженцев из стран Ближнего Востока на вокзале Вестбанхоф в Вене. Архивное фото

Дети беженцев из стран Ближнего Востока на вокзале Вестбанхоф в Вене. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier , считает ли он необходимым закрыть подобные детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

По его мнению, такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

В начале июня австрийские власти окончательно утвердили закон об интеграции мигрантов в стране. Помимо прочего, он запрещает ношение полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды в общественных местах, покрывание головы платком для чиновников, судей и прокуроров и распространение салафитского толкования Корана.

Кроме этого, закон вводит обязательные курсы немецкого языка, отказ проходить которые может отразиться на гарантиях, которые дает страна, предоставление рабочих мест на общественно полезных работах. Ожидается, что вся интеграционная программа обойдется казне в 100 миллионов евро в год.