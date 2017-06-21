В очереди к мощам Николая Угодника к медикам обратились более 1100 человек

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Число паломников в очереди к мощам Николая Чудотворца, которые обратились за медпомощью, за месяц составило более 1,1 тысячи человек, сообщил РИА Новости замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20 июня к медикам обратилось рекордное число паломников – 130 человек. Однако представитель властей Москвы опроверг эту информацию.

"Вчера (20 июня — ред.) к медикам обратилось 78 граждан. К мощам вчера подошли почти 42 тысячи человек. А в очереди достаточно много пожилых людей", — уточнил Блаженов.

По его словам, всего с 22 мая за медицинской помощью обратились более 1100 человек, многие обращения, были связаны с плохим самочувствием, но ничего серьезного не было. Также те паломники, которые недавно перенесли инсульт, просили врачей измерить давление, отметил чиновник.

По состоянию на середину дня 21 июня, среднее время нахождения в очереди к мощам, которая начинается от станции метро "Фрунзенская", составляет 5 часов.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13.00 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.