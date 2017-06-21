Число поклонившихся мощам Николая Чудотворца людей приблизилось к миллиону

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в Москве с 22 мая поклонились почти 930 тысяч паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек. Больше всего людей, как сообщают организаторы, поклонилось святыне 7 и 8 июня – 47,9 и 45,3 тысячи человек соответственно.

По состоянию на середину дня 21 июня среднее время нахождения в очереди к мощам, которая начинается от станции метро "Фрунзенская, составляет 5 часов. Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.