В РПЦ спрогнозировали время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Организаторы доступа верующих к мощам Николая Чудотворца в Москве назвали примерное время ожидания в очереди к святыне, за несколько дней оно сократилось почти вдвое.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Расчетное время нахождения в очереди – примерно 6,5 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)", — говорится в сообщении на официальном сайте принесения святыни.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро "Фрунзенская". Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.