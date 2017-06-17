Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 12 часов

Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве

Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве достигло приблизительно 12 часов, сообщил в субботу официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Расчетное время нахождения в очереди – примерно 12 часов (данная оценка является приблизительной). В воскресенье и рабочие дни среднее время ожидания в очереди составляет примерно 3,5 часа", — говорится в сообщении.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро "Фрунзенская". Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов.