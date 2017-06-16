Патриарх: РПЦ пока не может противостоять кампании против нее в соцсетях

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Русская православная церковь пока не способна противостоять организованной против нее информационной кампании в социальных сетях, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив, что принял решение отказаться от услуг тех, кто предлагал ему за деньги "организовать это противостояние".

Предстоятель РПЦ в пятницу присутствует на конференции в храме Христа Спасителя, посвященной столетию начала гонений на Русскую церковь. Ранее в этот день на открытии форума патриарх заявил о наличии "массированной антицерковной пропаганды" в соцсетях, для которой используются "единичные случаи" ошибок и проявлений недостойной жизни среди духовенства и которая имеет особое влияние на молодежь.

"Церковь на сегодня реально не способна контролировать то, что происходит в социальных сетях. Даже реагировать на то, что там происходит. И по многим причинам — не только в силу, может быть, какого-то нашего неумения, отсутствия "ноу-хау", специалистов, денег в конце концов, — но и потому, что очень многое, что происходит в социальных сетях, является делом хорошо организованным", — сказал патриарх, отвечая на вопросы участников конференции.

По его словам, если кто-то считает, что в соцсетях "отражается спонтанная, ничем не детерминированная позиция тех или иных молодых людей, то такие люди справедливы только на очень небольшой процент".

"Основные направления, тенденции — они формируются. Поэтому социальные сети становятся местом борьбы. И вот у Церкви пока — я открыто об этом говорю — у нас нет механизма противостоять этому делу", — признал глава РПЦ.

Патриарх сообщил также о том, что недавно ему принесли "докладную записочку о том, как можно организовать это противостояние". "Но когда мне сказали, сколько мы должны заплатить за это, я понял, что, во-первых, мы не имеем права такие деньги направлять на такого рода деятельность, а кроме того, — где гарантия, что эти деньги действительно будут направлены на противостояние, а очередные умники не будут просто на этом зарабатывать?" — заметил патриарх Кирилл.

Как полагает предстоятель РПЦ, в социальных сетях приходится иметь дело "не со случайными, не с чистыми, не со светлыми, наивными такими проявлениями той иной позиции, но часто эти "чистые, светлые и наивные" становятся частью хорошо организованной тенденции, хорошо организованного направления".