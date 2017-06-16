Враждебный Церкви поток информации идет через соцсети, заявил патриарх

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о волне "новой массированной антицерковной пропаганды" в России, для которой используются единичные, по его словам, случаи ошибок и проявлений недостойной жизни среди духовенства и которая имеет особое влияние на молодежь.

Предстоятель Русской православной церкви в пятницу выступил на конференции в храме Христа Спасителя, посвященной столетию начала гонений на Русскую церковь.

"Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви. Происходит это, конечно, не на ровном месте — под влиянием того сильного и враждебного по отношению к Церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети. А для того, чтобы возбудить негативные чувства, используются какие-то ошибки со стороны духовенства, оплошности, какие-то проявления недостойной жизни", — сказал патриарх.

В масштабах Церкви, отметил предстоятель, "это единичные случаи", однако они "таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве, в грехе, безразличной к повседневным трудностям людей". По словам патриарха, то же самое наблюдалось и в конце XIX — начале XX веков, и особенно в революционные годы.

"И что мы можем противопоставить? Это тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить вот этой массированной сегодня новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников, рассказать современным людям, как подвергалась оплеванию, биению, заушению Церковь наша в преддверии революционных событий, какие мифы использовались для того, чтобы скомпрометировать церковь, государя-императора, царствующую династию, и тем самым подорвать основы государственного строя", — сказал патриарх.