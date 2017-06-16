Враждебный Церкви поток информации идет через соцсети, заявил патриарх

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о волне "новой массированной антицерковной пропаганды" в России, для которой используются единичные, по его словам, случаи ошибок и проявлений недостойной жизни среди духовенства и которая имеет особое влияние на молодежь.
"Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви. Происходит это, конечно, не на ровном месте — под влиянием того сильного и враждебного по отношению к Церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети. А для того, чтобы возбудить негативные чувства, используются какие-то ошибки со стороны духовенства, оплошности, какие-то проявления недостойной жизни", — сказал патриарх.
В масштабах Церкви, отметил предстоятель, "это единичные случаи", однако они "таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве, в грехе, безразличной к повседневным трудностям людей". По словам патриарха, то же самое наблюдалось и в конце XIX — начале XX веков, и особенно в революционные годы.