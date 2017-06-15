РПЦ надеется, что после слов Путина передача Исаакия будет реализована

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники Санкт-Петербургской митрополии были рады услышать слова президента РФ Владимира Путина, поддержавшего в четверг позицию Русской православной церкви по Исаакиевскому собору, заявила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин поддержал позицию Санкт-Петербургской митрополии, что Исаакиевский собор строился как храм, а потому должен храмом остаться. Президент заверил, что собор не утратит своих музейных функций и отметил, что Исаакий передается РПЦ не в собственность, а во временное пользование. При этом Путин призвал деполитизировать ситуацию вокруг собора.

"В митрополии безусловно рады тому, что было озвучено президентом по теме статуса Исаакиевского собора на прямой линии в его родном городе. Президент утвердил тот факт, что творение Монферрана, возведённое как православный храм, прежде всего, должен оставаться храмом… Мы надеемся, что после того как прозвучала позиция президента, передача собора Русской православной церкви будет реализована. Это не только вопрос исполнения федеральных законов, но и исторической справедливости, важный духовный символ", — сказала Родоманова.

По ее словам, Церковь неоднократно заявляла, что не претендует на то, чтобы Исаакий стал ее собственностью. "Собор был и остается в собственности государства, как это было изначально. В современных условиях международного права это подкрепляется также тем фактом, что Исаакиевский собор является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а потому, согласно охранным обязательствам государства, не может передаваться никому в собственность. Музейные просветительские функции Исаакиевского собора сохранятся и получат своё развитие", — пояснила собеседница агентства.