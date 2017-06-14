"Одолеем германцев с Запада, монголов с Востока": "Социал-традиция" Щипкова

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Новая книга русского политического философа и социолога религии Александра Щипкова "Социал-традиция" свидетельствует о начинающемся в мире "повороте к традиции" — переоценке роли традиции в жизни современного человека. Такое мнение высказали участники круглого стола "Традиционализм и социальная идея в современной России", который прошел в среду в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В рамках круглого стола состоялась презентация книги "Социал-традиция". Ее автор Александр Щипков является также первым замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

"Традиция, отношение к традиции, само понятие традиции имеет печальную судьбу, потому что это понятие у нас ассоциируется с архаичностью, замшелостью, отсталостью и какой-то ретроградностью. И мне хотелось поговорить о традиции как о явлении, которое, наоборот, является таким мотором, "движителем" нашей жизни. На мой взгляд, никакая модернизация невозможна в отрыве от традиции, вообще без традиции", — сказал Щипков, представляя новую книгу.

Идея этой работы, уточнил автор, возникла в 2012 году во время "болотных" событий – по словам Щипкова, в книге он "в достаточно мягкой форме" показывает свое "критическое отношение к либерализму".

Принявший участие в презентации декан факультета телевизионной журналистики МГУ Виталий Третьяков, развивая эту позицию, отметил, что политические и идейные лидеры современного либерализма, или неолиберализма, являются "как раз главными глушителями свободомыслия, — не уличного, не площадного, хотя часто и его тоже".

"Ничего более нетерпимого к чужой мысли, к чужим идеям, и никого более нетерпимого лично я не встречал. Безусловно, мы находимся в состоянии тотального навязывания человечеству – и в нашей стране это также происходит – вот этих идеологем либерализма, многие из которых не являются никаким либерализмом по сути, в каком бы "разливе" его не брать, и это очень печально. <…> И эта тотальность меня пугает, потому что она просто перекрывает путь развития нашему обществу", — сказал Третьяков.

По мнению Щипкова, будущее однако – за построением новой модели общества, основанной одновременно на приверженности традиционным ценностям и на идее социальной справедливости, имевшей место, в том числе, в советское время (одна из глав книги так и называется: "Социалистическое наследие и консервативные ценности").

Об этом же говорят и данные, которые привел директор Института Евразийского экономического союза, политолог Владимир Лепехин. По словам Лепехина, сославшегося на исследования ведущих социологических служб, сегодня в России "примерно 60% — это люди, так или иначе поддерживающие советскую идею, то есть левоориентированные, и 65% — те, кто ориентирован на православную культуру".

"Понятно, что это не антиномия – это взаимно пересекающиеся в каком-то объеме сущности, это два таких большинства населения, от синтеза, от непротиворечивых отношений между которыми зависит будущее России, политическая стабильность и все остальное", — отметил эксперт.

В целом оценивая книгу о "социал-традиции", викарий Астанайской епархии епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев) отметил, что она "преисполнена светлым христианским оптимизмом" – чувством, которого, по его словам, "христианам XXI века, к сожалению, так часто не хватает". "Книга вселяет надежду, что мы одолеем германцев с Запада, монголов с Востока — отразим это идеологическое наступление, и еще немножечко поживем", — заключил епископ Геннадий.

В работе круглого стола также приняли участие сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", глава международной общественной организации "Общество "Россия — Германия" Ольга Зиновьева, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков, заместитель декана философского факультета МГУ Алексей Козырев, профессор Института философии РАН Владимир Шевченко.