Путин объяснил, как в России после коммунизма возродилось православие

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Возникший в России после крушения коммунизма вакуум мог быть заполнен только религией, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Во вторник на американском телеканале Showtime была показана вторая из четырех серий фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным.

Российский лидер отметил, что не считает возрождение православия в стране своей заслугой. "Это не я сделал. Это сделал сам русский народ", — сказал он.

По его словам, "этот ренессанс был связан с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование, и реально возник вакуум". "И он не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией", — считает Путин.