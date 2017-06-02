С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" опроверг информацию о поиске нового руководителя.

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру нового руководителя Исаакиевского собора вместо Ирады Вовненко, назначенной на эту должность 31 мая. СМИ также написали, что, по мнению руководителей Смольного, "таким объектом может руководить только мужчина". Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов опроверг эту информацию. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

Сама Вовненко рассказала РИА Новости, что покидает пост по собственному желанию и "очень счастлива от этого".

"Она (Вовненко) не увольняется. Сейчас она работает, подписывает документы. Информация об увольнении не соответствует действительности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, объявлена исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. На данный момент она проработала в новой должности лишь два дня.