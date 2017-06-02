Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея "Исаакиевский собор"

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ирада Вовненко заявила РИА Новости, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. Как говорилось в публикациях, в Смольном считают, что "таким объектом может руководить только мужчина".

"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", — сказала Вовненко. От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.

Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, стала исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.