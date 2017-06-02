Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея "Исаакиевский собор"
11:3702.06.2017
(обновлено: 13:15 02.06.2017)
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ирада Вовненко заявила РИА Новости, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. Как говорилось в публикациях, в Смольном считают, что "таким объектом может руководить только мужчина".
"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", — сказала Вовненко. От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.
Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, стала исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.