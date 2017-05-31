Путин посетил в Москве выставку о старообрядческой культуре

Президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий в Рогожском духовном центре РПСЦ в Москве. 31 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий в Рогожском духовном центре РПСЦ в Москве. 31 мая 2017

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в среду выставку в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве, став первым главой российского государства, который побывал в этом центре.

На выставке "Сила духа и верность традиции" в храме Рождества Христова собраны уникальные памятники старообрядческой культуры разных веков. Об экспонатах президенту РФ рассказали главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко и священнослужитель отец Алексей (Лопатин). В экспозиции находятся, в частности, дораскольные и более поздние иконы, редкие печатные и рукописные книги и пластинка с записью старообрядческого хора начала XX века.

Вводный раздел выставки рассказывает о начале Раскола православной церкви и деятельности протопопа Аввакума, а также об основных событиях в истории Рогожского центра. Часть выставки посвящена прославленным купцам и меценатам, имевшим отношение к Рогожской старообрядческой общине.

Еще одна тема экспозиции касается любви к родине и ее защиты, что призвано развеять бытующее мнение, что старообрядцы, не принявшие церковную реформу середины XVII века, находились в оппозиции к государству.

После выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетил кафедральный Покровский собор. После этого президент побеседовал с митрополитом.

Во время осмотра собора внутри пел церковный хор и горели все свечи на подвесных люстрах. В Покровском соборе до сих пор не используют электрические лампы, поэтому его служители, чтобы зажечь свечи, забираются на высокие лестницы.

Митрополит Корнилий показал президенту иконы, самая древняя из которых относится к XIV веку, и раку с мощами святых. После этого президент и митрополит послушали хор. Затем Путин кратко пообщался с певчими. Во время обхода территории духовного центра митрополит рассказал Путину об истории храмов и их архитектурном облике.

Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается Митрополия Русской православной старообрядческой церкви. Проводится масштабная реставрация этого духовного центра.